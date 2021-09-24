Conta de luz sobe 10% em 11 municípios do Espírito Santo

A conta de luz de cerca de 116 mil consumidores da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM) ficou mais cara. Os clientes que moram em 11 cidades do Noroeste do Espírito Santo tiveram reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última quarta-feira (22).
De acordo com o documento, os consumidores residenciais terão incremento de 9,35%. Já os consumidores cativos (indústrias) terão aumento médio de 12,08%, para quem opera na baixa tensão.
9,35%
é o reajuste para o consumo residencial
Quem consome a alta tensão, terá acréscimo de 0,78%. Segundo a agência, considerando todos os tipos de consumidores, o aumento médio será de 10,08%. A medida está em vigor desde a última quarta-feira (22), data em que o anúncio foi feito.
Conta de luz sobe 10 por cento em 11 municípios do Espírito Santo
A Aneel justificou que os índices definidos foram impactados, especialmente, pelos componentes financeiros, custos com atividades de distribuição de energia elétrica e pagamento de encargos setoriais.
"O processo recebeu contribuições por meio da Consulta Pública nº. 038/2021 que contou ainda com sessão virtual no dia 15 de julho para discutir a Revisão Tarifária da empresa com a sociedade"
Em agosto, a Aneel já havia aprovado reajuste para clientes da EDP Espírito Santo, que atende os demais municípios do Estado. O aumento médio, considerando consumidores residenciais, de baixa e alta de tensão, foi de 9,75%.
MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA LUZ E FORÇA SANTA MARIA
- Alto Rio Novo
- Pancas
- Águia Branca
- São Gabriel da Palha
- Vila Valério
- São Domingos do Norte
- Governador Lindenberg
- Colatina
- Marilândia
- São Roque do Canaã
- Santa Teresa (Distritos de Santo Antônio do Canaã, São João de Petrópolis, 25 de Julho)