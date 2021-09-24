Conta de luz sobe 10% em 11 municípios do Espírito Santo

Conta de energia elétrica sobe em cidades do Noroeste do ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A conta de luz de cerca de 116 mil consumidores da Empresa Luz e Força Santa Maria (ELFSM) ficou mais cara. Os clientes que moram em 11 cidades do Noroeste do Espírito Santo tiveram reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última quarta-feira (22).

De acordo com o documento, os consumidores residenciais terão incremento de 9,35%. Já os consumidores cativos (indústrias) terão aumento médio de 12,08%, para quem opera na baixa tensão.

9,35% é o reajuste para o consumo residencial

Quem consome a alta tensão, terá acréscimo de 0,78%. Segundo a agência, considerando todos os tipos de consumidores, o aumento médio será de 10,08%. A medida está em vigor desde a última quarta-feira (22), data em que o anúncio foi feito.

Your browser does not support the audio element. Conta de luz sobe 10 por cento em 11 municípios do Espírito Santo

A Aneel justificou que os índices definidos foram impactados, especialmente, pelos componentes financeiros, custos com atividades de distribuição de energia elétrica e pagamento de encargos setoriais.

"O processo recebeu contribuições por meio da Consulta Pública nº. 038/2021 que contou ainda com sessão virtual no dia 15 de julho para discutir a Revisão Tarifária da empresa com a sociedade" Nota emitida pela Aneel - Cargo do Autor

MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA LUZ E FORÇA SANTA MARIA