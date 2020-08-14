Confira as marcas vencedoras de leite, manteiga, queijo e derivados

Os produtos lácteos fazem parte da rotina da população. Leite, manteiga, queijo e derivados podem ser consumidos sozinhos, como também podem originar outras receitas diferentes. Veja as marcas vencedoras neste segmento:
3º lugar - Qualy
Tudo começou em 1938 com a entrega de leite de porta em porta, levado por uma carrocinha. No início, eram 25 cooperados de Cachoeiro de Itapemirim e de alguns municípios da região. Atualmente, o grupo contempla produtores do Sul e do Norte do Espírito Santo, além de Estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro. A empresa já tem 80 produtos diferentes no mercado.
A cooperativa foi inaugurada na década de 50, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, quando 17 amigos se reuniram e decidiram mudar o rumo da pecuária na região. Com o passar dos anos, a marca foi ganhando força e a preferência do consumidor. No momento, a Veneza oferece um portfólio com cerca de 50 produtos lácteos.
Inaugurada em 1991, a Qualy foi a primeira fábrica de margarinas na cidade de Paranaguá, no Paraná, no Sul do país. Atualmente, a QMIX é uma combinação exclusiva de vitaminas, selênio e ômega 3, que são essenciais para a saúde. É conhecida pelo sabor e cremosidade da margarina.