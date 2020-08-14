Confira as marcas vencedoras de leite, manteiga, queijo e derivados

A cooperativa foi inaugurada na década de 50, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, quando 17 amigos se reuniram e decidiram mudar o rumo da pecuária na região. Com o passar dos anos, a marca foi ganhando força e a preferência do consumidor. No momento, a Veneza oferece um portfólio com cerca de 50 produtos lácteos.