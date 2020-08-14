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Recall de Marcas

Confira as marcas vencedoras de leite, manteiga, queijo e derivados

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:19

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:19

Queijos
Queijos e outros produtos derivados do leite estão na rotina de boa parte da população  Crédito: Freepik
Os produtos lácteos fazem parte da rotina da população. Leite, manteiga, queijo e derivados podem ser consumidos sozinhos, como também podem originar outras receitas diferentes. Veja as marcas vencedoras neste segmento:

3º lugar - Qualy

A cooperativa foi inaugurada na década de 50, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, quando 17 amigos se reuniram e decidiram mudar o rumo da pecuária na região. Com o passar dos anos, a marca foi ganhando força e a preferência do consumidor. No momento, a Veneza oferece um portfólio com cerca de 50 produtos lácteos.
Inaugurada em 1991, a Qualy foi a primeira fábrica de margarinas na cidade de Paranaguá, no Paraná, no Sul do país. Atualmente, a QMIX é uma combinação exclusiva de vitaminas, selênio e ômega 3, que são essenciais para a saúde. É conhecida pelo sabor e cremosidade da margarina.

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