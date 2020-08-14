Confira as marcas de roupa infantil vencedoras da pesquisa

Na hora de escolher a marca de roupa para as crianças usarem, a primeira preocupação é com o conforto das peças. Qualidade do material, o processo de costura, a durabilidade do produto e estilo são muito importantes. Algumas empresas do Espírito Santo são nacionalmente conhecidas por reunirem esses requisitos, porém marcas de fora também conquistaram o coração dos capixabas. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
2º lugar - Pimpolho
A Balãozinho é uma marca capixaba de moda infantil com presença nacional que se preocupa com conforto e bem-estar das crianças. Desde sua fundação, em 1980, a Balãozinho é produzida pela Monna.
O Mercadão Moda Infantil está presente no Espírito Santo e na Bahia. Em 1973, Israel Guariento e um dos cunhados, na época desempregado, decidiram montar juntos a Mercadão do Retalho, em Colatina. Em 18 meses, já tinham três lojas na cidade. Atualmente o grupo atua nos segmentos de casa, moda adulta, moda infantil e plus size.
A Pimpolho foi fundada em 1962. A produção inicial da empresa era de cinco sapatinhos diários, todos eles feitos na garagem da casa da família Brito. Somente em 1970, a fábrica foi inaugurada, em Vila Velha, onde até hoje segue instalada. Além dos calçados, a Pimpolho fabrica brinquedos para crianças de zero a três anos, o mesmo público dos calçados.