Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas

Confira as marcas de roupa infantil vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:38

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:38

Criança escutando audiobook
Roupas para crianças devem ser confortáveis para as atividades do dia a dia Crédito: Freepik
Na hora de escolher a marca de roupa para as crianças usarem, a primeira preocupação é com o conforto das peças. Qualidade do material, o processo de costura, a durabilidade do produto e estilo são muito importantes. Algumas empresas do Espírito Santo são nacionalmente conhecidas por reunirem esses requisitos, porém marcas de fora também conquistaram o coração dos capixabas. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Pimpolho

A Balãozinho é uma marca capixaba de moda infantil com presença nacional que se preocupa com conforto e bem-estar das crianças. Desde sua fundação, em 1980, a Balãozinho é produzida pela Monna.
O Mercadão Moda Infantil está presente no Espírito Santo e na Bahia. Em 1973, Israel Guariento e um dos cunhados, na época desempregado, decidiram montar juntos a Mercadão do Retalho, em Colatina. Em 18 meses, já tinham três lojas na cidade. Atualmente o grupo atua nos segmentos de casa, moda adulta, moda infantil e plus size.
A Pimpolho foi fundada em 1962. A produção inicial da empresa era de cinco sapatinhos diários, todos eles feitos na garagem da casa da família Brito. Somente em 1970, a fábrica foi inaugurada, em Vila Velha, onde até hoje segue instalada. Além dos calçados, a Pimpolho fabrica brinquedos para crianças de zero a três anos, o mesmo público dos calçados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
José Darcy Arruda publica vídeo se despedindo da Polícia Civil do ES
Imagem de destaque
Kelly Key convoca fãs a fazer uma corrente de oração após marido sofrer AVC
Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados