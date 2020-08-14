Confira as marcas de roupa infantil vencedoras da pesquisa

2º lugar - Pimpolho

A Balãozinho é uma marca capixaba de moda infantil com presença nacional que se preocupa com conforto e bem-estar das crianças. Desde sua fundação, em 1980, a Balãozinho é produzida pela Monna.

O Mercadão Moda Infantil está presente no Espírito Santo e na Bahia. Em 1973, Israel Guariento e um dos cunhados, na época desempregado, decidiram montar juntos a Mercadão do Retalho, em Colatina. Em 18 meses, já tinham três lojas na cidade. Atualmente o grupo atua nos segmentos de casa, moda adulta, moda infantil e plus size.