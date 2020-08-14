Confira as marcas de refrigerante vencedoras da pesquisa

2º lugar - Uai

Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. Em 2019, a empresa investiu cerca de R$ 3 bilhões, apostando em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar 100% de suas embalagens até 2030.

A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Representa 20% do mercado de bebidas do Espírito Santo, e também está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte das operações de logística.