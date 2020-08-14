Confira as marcas de refrigerante vencedoras da pesquisa

Os refrigerantes são bebidas não alcoólicas, gaseificadas e adocicadas. São populares para acompanhar as refeições ou até mesmo refrescar em um dia quente. As empresas que produzem os refrigerantes foram analisadas pelo Recall de Marcas. Veja os vencedores neste segmento:
2º lugar - Uai
Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. Em 2019, a empresa investiu cerca de R$ 3 bilhões, apostando em inovação para ampliar seu portfólio e atingir o objetivo de ajudar a coletar e reciclar 100% de suas embalagens até 2030.
A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Representa 20% do mercado de bebidas do Espírito Santo, e também está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte das operações de logística.
A empresa Uai Refrigerantes tem sede em Portal de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.