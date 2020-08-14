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Recall de Marcas

Confira as marcas de moda praia vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:30

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:30

Aprenda a lavar e conservar a sua roupa de praia e curta mais o verão
Biquíni é uma das peças de moda praia bastante utilizado pela consumidora capixaba Crédito: Reprodução/ Instagram @90scelebvibes
O litoral capixaba e o sol são um convite para ir à praia. Biquínis, maiôs, sungas e bermudas estão entre as peças mais utilizadas nesses ambientes. Mas, para ter a peça ideal, não dá para deixar de lado o estilo e o conforto. No Estado, há muitas marcas fazendo sucesso na moda praia. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

2º lugar - Cobra D'água

Presente no mercado capixaba há 27 anos, a Magia do Mar oferece produtos de moda praia e fitness. As peças da marca levam sua assinatura exclusiva, que são sinônimo de beleza, conforto e modernidade. Atualmente, conta com 17 lojas espalhadas pelas cidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.
A Bahamas Surf Shop é uma marca especializada em moda praia. Além de roupas, também comercializa equipamentos para esportes, como surfe e skate, além de bonés, chinelos, relógios, tênis, entre outros acessórios.
A Cristal Graffiti começou como uma loja de roupas de surfe, no Rio de janeiro. Mas, com o tempo, direcionou seu foco para moda jovem, conquistando uma fatia maior de mercado. A empresa também criou duas outras marcas: Atol das Rocas e Arte Girls.
A Cobra Dagua é uma empresa capixaba que nasceu em 1988. Essencialmente praiana, a marca evoluiu com o mercado e hoje atende diversos nichos, como casual e streetwear. Além disso, possui uma linha de produtos ecologicamente corretos, com camisas e bermudas feitas a partir do reprocessamento de garrafas pet. Já foram mais de 100 mil garrafas utilizadas neste processo.

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