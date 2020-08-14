Confira as marcas de moda praia vencedoras da pesquisa

2º lugar - Cobra D'água

Presente no mercado capixaba há 27 anos, a Magia do Mar oferece produtos de moda praia e fitness. As peças da marca levam sua assinatura exclusiva, que são sinônimo de beleza, conforto e modernidade. Atualmente, conta com 17 lojas espalhadas pelas cidades de Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Serra, Vitória e Vila Velha.

A Bahamas Surf Shop é uma marca especializada em moda praia. Além de roupas, também comercializa equipamentos para esportes, como surfe e skate, além de bonés, chinelos, relógios, tênis, entre outros acessórios.

A Cristal Graffiti começou como uma loja de roupas de surfe, no Rio de janeiro. Mas, com o tempo, direcionou seu foco para moda jovem, conquistando uma fatia maior de mercado. A empresa também criou duas outras marcas: Atol das Rocas e Arte Girls.