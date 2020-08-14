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Recall de Marcas

Confira as lojas de aviamentos vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:49

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:49

Mulher costurando tecido na máquina de costura
As lojas de aviamento oferecem, entre outros produtos, itens para a costura  Crédito: shutterstock
As lojas de aviamentos ou armarinhos, como também são conhecidas, comercializam materiais necessários para a costura e artesanato. Nesses estabelecimentos, a oferta de produtos é bem variada, entre as quais se encontram linhas, tecidos, apliques, bordados, agulhas, zíperes e tintas. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Atacado São Paulo

O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço para cursos e workshops no Espaço de Arte Celga.
O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.

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