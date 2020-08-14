Confira as lojas de aviamentos vencedoras da pesquisa

O Armarinho Celga foi inaugurado nos anos 1970, em Vitória, pelo empresário Paulo Celga, que dedicou sua vida ao empreendimento. Além de produtos para artesanato, costura e decoração, também abre seu espaço para cursos e workshops no Espaço de Arte Celga.

O Atacado São Paulo foi fundado em 1984. A empresa começou como papelaria e hoje atende cerca de 7 mil clientes por mês, com um mix de mais de 12 mil produtos. Com a experiência de mais de 35 anos de mercado e parcerias com os melhores fornecedores, a marca se dedica a oferecer variedade e as melhores oportunidades de negócio para o cliente.