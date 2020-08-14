Confira as escolas de idiomas vencedoras da pesquisa

O mercado de trabalho está cada vez mais exigente com seus profissionais. Além da formação em uma área específica, em muitos casos as companhias exigem que o trabalhador fale um segundo idioma, como o inglês ou o espanhol, fluentemente. Sem contar que, dominar outro idioma, pode proporcionar novas oportunidades de emprego e conectar pessoas. Mas, para ter um bom aprendizado, é preciso escolher o melhor método de ensino. Veja quais são as instituições mais lembradas neste segmento no Recall de Marcas 2020: