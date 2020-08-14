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Recall de Marcas

Confira as escolas de idiomas vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:01

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:01

Aprendizado de inglês
Aprender um novo idioma é um passo importante para a carreira profissional Crédito: Mohamed Hassan/Pixabay
O mercado de trabalho está cada vez mais exigente com seus profissionais. Além da formação em uma área específica, em muitos casos as companhias exigem que o trabalhador fale um segundo idioma, como o inglês ou o espanhol, fluentemente. Sem contar que, dominar outro idioma, pode proporcionar novas oportunidades de emprego e conectar pessoas. Mas, para ter um bom aprendizado, é preciso escolher o melhor método de ensino. Veja quais são as instituições mais lembradas neste segmento no Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Fisk

O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem mais de 200 mil alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol.
Em 1950, Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu irmão, que trabalhava no Consulado Americano de São Paulo. Gostou tanto da cidade que resolveu ficar, e começou a lecionar inglês. No ano seguinte, passou a dar aulas na TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, e na TV Rio. Em pouco tempo, os negócios prosperaram e Richard decidiu criar seu próprio método, nascendo assim a Fisk, que atualmente possui cerca de mil unidades espalhadas pelo país.

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