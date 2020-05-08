Colunistas de A Gazeta falam sobre impactos da Covid-19 nas contas do ES

A pandemia do coronavírus está trazendo reflexos negativos para as economias mundiais. Aqui no Espírito Santo não é diferente. A Covid-19 e todos os seus desdobramentos, como a queda do preço do barril do petróleo, atingem em cheio a receita do governo estadual.

Para este ano, o Executivo capixaba já prevê uma frustração de receitas da ordem de R$ 3,4 bilhões. A queda na arrecadação exige que os gestores repensem o orçamento e tomem medidas para tentar reequilibrar as contas públicas.