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Colunistas de A Gazeta falam sobre impactos da Covid-19 nas contas do ES

Beatriz Seixas e Vitor Vogas debatem nesta sexta-feira (8), às 15h40, os impactos do coronavírus na economia do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 15:09

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 15:09

A pandemia do coronavírus está trazendo reflexos negativos para as economias mundiais. Aqui no Espírito Santo não é diferente. A Covid-19 e todos os seus desdobramentos, como a queda do preço do barril do petróleo, atingem em cheio a receita do governo estadual.
Para este ano, o Executivo capixaba já prevê uma frustração de receitas da ordem de R$ 3,4 bilhões. A queda na arrecadação exige que os gestores repensem o orçamento e tomem medidas para tentar reequilibrar as contas públicas.
É sobre este cenário de crise econômica e de desafios que o Espírito Santo tem pela frente que os colunistas de A Gazeta de Economia, Beatriz Seixas, e de Política, Vitor Vogas, vão debater nesta sexta-feira (8). Eles participam às 15h40 de uma live pelo perfil de A Gazeta no Instagram.

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