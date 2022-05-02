Coluna de Abdo Filho traz notícias exclusivas de economia e negócios do ES

Abdo Filho, colunista de Economia de A Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Esse é o objetivo da nova coluna Abdo Filho - Economia e Negócios - de A Gazeta, que estreia nesta terça-feira (3). Um espaço diferenciado para o capixaba se manter conectado com a nova economia no Espírito Santo e que vai contribuir para o futuro do desenvolvimento e dos negócios do Estado.

“É uma coluna dinâmica, com intensidade, focada em impulsionar os negócios e a economia do Estado. Vamos falar sobre temas quentes, como fundo de investimentos, inflação no mercado imobiliário, tecnologia no agronegócio, inovação, entre outros. A ideia é ser fonte e preparar o mercado para a tomada de decisões, com menos análise e mais informação, com mais informações exclusivas e bastidores”, revela Abdo.

No dia a dia da coluna o jornalista vai estar ainda mais próximo dos setores produtivos, dando visibilidade aos fatos que movimentam a economia capixaba. A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, reforça que a coluna vem com uma proposta totalmente diferenciada no tocante a dar visibilidade para os negócios do Estado.

“O leitor pode se preparar para muitas notícias exclusivas, furos e subsídios para tomadas de decisões importantes no mercado. Será uma coluna marcada pela instantaneidade, sempre de olho no futuro”, garante Elaine.

EXPERIÊNCIA DE MERCADO