Coluna de Abdo Filho traz notícias exclusivas de economia e negócios do ES

Um espaço diferenciado para o capixaba se manter conectado com a nova economia no Espírito Santo e que vai contribuir para o futuro do desenvolvimento e dos negócios do Estado. Esse é o objetivo da nova coluna Abdo Filho - Economia e Negócios - de A Gazeta, que estreia nesta terça-feira (3).
“É uma coluna dinâmica, com intensidade, focada em impulsionar os negócios e a economia do Estado. Vamos falar sobre temas quentes, como fundo de investimentos, inflação no mercado imobiliário, tecnologia no agronegócio, inovação, entre outros. A ideia é ser fonte e preparar o mercado para a tomada de decisões, com menos análise e mais informação, com mais informações exclusivas e bastidores”, revela Abdo.
No dia a dia da coluna o jornalista vai estar ainda mais próximo dos setores produtivos, dando visibilidade aos fatos que movimentam a economia capixaba. A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, reforça que a coluna vem com uma proposta totalmente diferenciada no tocante a dar visibilidade para os negócios do Estado.
“O leitor pode se preparar para muitas notícias exclusivas, furos e subsídios para tomadas de decisões importantes no mercado. Será uma coluna marcada pela instantaneidade, sempre de olho no futuro”, garante Elaine.
EXPERIÊNCIA DE MERCADO
Abdo Filho é jornalista e iniciou sua carreira na Rede Gazeta em 2005, como estagiário do Gazeta Online. Foi repórter da CBN e, em outubro de 2007, migrou para a editoria de economia de A Gazeta, onde atuou como repórter até 2015. Na sequência, foi macroeditor de Economia, Política e Mundo do jornal A Gazeta. De 2018 a 2020 assumiu o cargo de editor executivo. Em janeiro de 2021 foi editor regional de jornalismo da TV Gazeta, onde permaneceu até abril de 2022. A partir de agora, retorna para a editoria de Economia de A Gazeta, como colunista.