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"Tente mais tarde"

Clientes do Banestes relatam problemas com aplicativo do banco

Ao tentar realizar operações via app, usuários se deparam com uma mensagem de erro comunicando do problema
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

30 nov 2022 às 14:39

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 14:39

Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva
Clientes do Banestes relataram ter tido problemas para usar o aplicativo do banco nesta quarta-feira (30). Transferências via Pix, por exemplo, eram respondidas com uma mensagem de erro dizendo; "desculpe, tivemos um problema, por favor tente novamente mais tarde".
Em um dos relatos, os clientes disseram ter entrado em contato com o suporte técnico. Lá, foi informado que se trata de um problema no BToken, o gerador de senhas provisórias da plataforma. O dispositivo digital é necessário para autorizar as transações via app.
Mensagem de erro aplicativo Banestes
Mensagem de erro aplicativo Banestes Crédito: Reprodução
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o banco. Em nota, o Banestes informou que está disponível, desde a noite desta terça-feira (29), uma nova versão do App Banestes na loja de aplicativos Play Store.
Segundo a nota, essa correção permite que os serviços retornem à normalidade. O banco recomendou que os clientes usuários do sistema Android façam a atualização do app.

Atualização do App Banestes

O Banco do Estado do Espírito Santo informa que está disponível, desde a noite desta terça-feira (29), uma nova versão do App Banestes na loja de aplicativos Play Store. Essa correção permite que os serviços retornem à normalidade.

Por isso, recomendamos que todos os usuários do sistema Android façam a atualização do App Banestes para a versão 4.4.5. Os clientes que tiverem dificuldades podem entrar em contato com a Central de Atendimento Banestes, nos telefones 3383-2030 ou 0800-645-2030.

Nota enviada pelo Banestes

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