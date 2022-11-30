Clientes do Banestes relatam problemas com aplicativo do banco

O Banco do Estado do Espírito Santo informa que está disponível, desde a noite desta terça-feira (29), uma nova versão do App Banestes na loja de aplicativos Play Store. Essa correção permite que os serviços retornem à normalidade.

Por isso, recomendamos que todos os usuários do sistema Android façam a atualização do App Banestes para a versão 4.4.5. Os clientes que tiverem dificuldades podem entrar em contato com a Central de Atendimento Banestes, nos telefones 3383-2030 ou 0800-645-2030.