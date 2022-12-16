“Chuva de arroz”: casamento com o gosto do capixaba garante liderança

Arroz Sepé entrega sabor e comprometimento ao consumidor Crédito: Contrisel/Divulgação

Pensar em “Arroz Sepé” é pensar: “que bom que é!”. O slogan que ganhou o coração do público expressa a posição consolidada do produto que tem a preferência na mesa dos capixabas.

O reconhecimento foi mais uma vez comprovado no Marcas de Valor A Gazeta. A vitória na categoria “Alimentos” mostra que as famílias estão satisfeitas com o arroz que consomem no seu dia a dia, afirma Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor comercial e financeiro da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), fabricante do Sepé.

Segundo Franceschi, os consumidores encontram na marca a confiança “do alimentar-se bem”, com um produto de qualidade que ganha cada vez mais espaço na refeição dos brasileiros.

Ele explica que esse protagonismo não seria possível sem o apoio dos agricultores, que desde a lavoura trabalham para melhorar o cultivo do cereal; dos colaboradores, que estão em constante aprimoramento para garantir a qualidade do produto; e dos representantes comerciais, que diariamente geram crescimento nas vendas.

Qualidade: trabalho de décadas

A excelência do Sepé é resultado de um trabalho de décadas. A cooperativa gaúcha responsável pela marca atua há 40 anos com a venda de arroz. Pedro Franceschi valoriza sobretudo a elevada qualidade dos grãos, que suprem a necessidade dos consumidores da marca.

Pedro Milton Bolzan de Franceschi, diretor comercial e financeiro da Cotrisel, fabricante do Sepé Crédito: Contrisel/Divulgação

Além disso, o diretor atribui a credibilidade à conduta honesta que é constatada em todas as esferas do negócio, incluindo a postura assertiva nos momentos difíceis, sempre levando em conta o fator principal, que é manter o alimento à disposição dos consumidores.

Movida a desafios

O Arroz Sepé está no mercado desde 1985. Para seguir em evidência, o primordial é adaptar-se às mudanças, sublinha o representante da empresa. Nesse esforço, ressalta, a Cotrisel abraça o propósito de “ser movida a desafios constantes”.

“O ano de 2022 foi marcado pela reformulação da nossa marca. A partir de agora, nossa ideia é que, a cada ano, possamos levar o nosso ‘Indiozinho’ para mais longe, conquistando novos mercados, interagindo com os atuais e novos consumidores, a fim de tornar o produto ainda mais atrativo, visando a uma boa comunicação e gerando crescimento e expansão dos negócios”, pontua.

Pedro Franceschi continua: “Não queremos ser vistos apenas como um produto de commodities. Queremos ser o melhor arroz. Para isso, investimos em melhorias estruturais, logística, vendas e, claro, marketing”.

Indústria 4.0

O diretor comercial e financeiro define que estar no primeiro lugar do Marcas de Valor é o combustível para que a Cotrisel e o Sepé façam cada vez melhor aquilo a que se propõem. E, para isso, é necessário adequar-se às inovações impostas pela indústria 4.0.

Unidade da Cotrisel, produtora da marca de arroz Sepé Crédito: Divulgação/Cotrisel

"É fator primordial nos adequarmos às inovações tecnológicas, seja na esfera de vendas, seja na organização interna de demandas, seja na produção. Nas nossas indústrias, já temos automação em boa parte dos nossos processos, o que nos gera eficiência e maior resultado em um período menor de tempo." Pedro Milton Bolzan de Franceschi - Diretor comercial e financeiro da Cotrisel, fabricante do Sepé

Futuro

Para 2023, ele torce que o ciclo seja de bastante crescimento em vendas e que a marca conquiste novos mercados. “Como todos os anos, reforçamos que o nosso principal projeto é garantir o alimento na mesa dos brasileiros, com a qualidade e confiança que a nossa marca carrega no seu DNA.”