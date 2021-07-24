Caixa paga auxílio emergencial aos nascidos em agosto neste domingo

A Caixa Econômica Federal continua os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. Neste domingo (25) vão receber os beneficiários nascidos em agosto. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital.
Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 12 de agosto. Até lá, o benefício depositado já pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Já na segunda-feira (26), recebem a quarta parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.