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4ª parcela

Caixa paga auxílio emergencial aos nascidos em agosto neste domingo

Beneficiários vão receber crédito no app Caixa Tem, mas saques e transferências para outros bancos só serão liberados no dia 12 de agosto

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 20:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2021 às 20:23
Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial
Aplicativo Caixa Tem onde o beneficiário recebe o auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal continua os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial. Neste domingo (25) vão receber os beneficiários nascidos em agosto. Os inscritos podem receber de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. Os valores serão depositados na Poupança Social Digital. 
Saques e transferências só podem ser feitos a partir do dia 12 de agosto. Até lá, o benefício depositado já pode ser movimentado através do app Caixa Tem para pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

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Os pagamentos da quarta parcela começaram mais cedo do que o previsto inicialmente. A Caixa e o governo federal decidiram antecipar o calendário dessa etapa que, antes, estava prevista para começar no dia 23 de julho.
Já na segunda-feira (26), recebem a quarta parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 6. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
Estão confirmadas ainda outras três parcelas do auxílio, que devem ser pagas nos meses de agosto, setembro e outubro. O valor do benefício segue o mesmo para todas as parcelas, mas varia de acordo com a composição familiar, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

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