Caixa paga 2ª parcela do auxílio para nascidos em julho neste domingo

A Caixa Econômica Federal paga mais uma parcela do auxílio emergencial neste domingo (23). Desta vez, os beneficiários são os nascidos em julho, que receberão os recursos nas contas Poupança Social Digital referentes à 2ª parcela do auxílio. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
A partir do dia 10 de junho, os valores ficam disponíveis para saques e transferências. Até lá o benefício pode ser usado através do app Caixa Tem em pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.
Já os beneficiários do Bolsa Família com NIS 5 recebem a segunda parcela do auxílio nesta segunda-feira (24). Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O cronograma de pagamento da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.