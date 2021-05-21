Caixa paga 2ª parcela do auxílio neste sábado (22) para nascidos em junho

A Caixa Econômica Federal vai pagar neste sábado (22) a segunda parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em junho. Os valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, serão depositados na Poupança Social Digital dos inscritos.
O benefício já pode ser utilizado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Mas o saque em espécie ou transferências dos recursos só poderão ser feitos a partir do dia 9 de junho.
O cronograma de pagamento da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de nascimento dos beneficiários. Já os saques começam a ser liberados no dia 31.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.