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Dinheiro em mãos

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em junho nesta sexta (9)

Dinheiro da terceira parcela foi depositado em junho e só podia ser movimentado pelo app Caixa Tem. Agora o recurso também pode ser sacado ou transferido para outras contas

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2021 às 18:01
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro: liberação do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta sexta-feira (9), a Caixa Econômica Federal libera o saque da terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em junho. Os valores, agora disponíveis para saques e transferências, variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar dos trabalhadores.
A partir desta sexta, o recurso poderá ser transferido ou sacado nas agências do banco, correspondentes Caixa Aqui ou nas lotéricas. O dinheiro para este grupo foi creditado na conta do Caixa Tem em 24 de junho, porém, até então, só podia ser movimentado pelo próprio aplicativo para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code.

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Os pagamentos da terceira parcela do auxílio começaram mais cedo do que o previsto inicialmente porque a Caixa e o Governo Federal decidiram antecipar o calendário.
Nesta semana, o governo federal anunciou a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Ao todo, então, os beneficiários vão receber ainda mais quatro parcelas: a de julho, que já estava programada desde abril deste ano, e outras três parcelas nos meses de agosto, setembro e outubro.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a parcelas mensais no valor de R$ 375.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS

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