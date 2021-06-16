Caixa libera saque do auxílio para nascidos em dezembro nesta quinta (17)

A Caixa Econômica Federal encerra nesta quinta-feira (17) a liberação do saque da segunda parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários nascidos em dezembro podem ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para sacar o recurso basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco. O auxílio foi depositado no dia 29 de maio para este grupo, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem.
Com a antecipação do calendário, já nesta sexta-feira (18) começa a ser depositada a terceira parcela (veja no fim da matéria). Para os beneficiários do Bolsa Família, as datas não mudam. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.
Está confirmada ainda mais uma parcela, a quarta, que deve ser paga em agosto. Contudo, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais três meses e a ajuda financeira pode se estender até outubro.
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.