Caixa libera saque do auxílio para nascidos em agosto nesta segunda

A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (14) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Os beneficiários vão poder sacar ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para ter o dinheiro em mãos, basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco. O benefício foi depositado no dia 26 de maio, mas, até agora, só era possível movimentar o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos (veja no fim da matéria).
Estão confirmadas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o governo federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais dois meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até setembro.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.