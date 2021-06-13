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Segunda parcela

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em agosto nesta segunda

Beneficiários podem comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco para tirar o dinheiro. Confira o calendário dos outros grupos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2021 às 18:57

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:57

Pessoa segurando notas de dinheiro
Pessoa segurando notas de dinheiro (real) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (14) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Os beneficiários vão poder sacar ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para ter o dinheiro em mãos, basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco. O benefício foi depositado no dia 26 de maio, mas, até agora, só era possível movimentar o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos (veja no fim da matéria).

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Estão confirmadas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o governo federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais dois meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até setembro.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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