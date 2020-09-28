Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões nesta terça

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta terça-feira (29) o saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em março. Também poderão receber e sacar o benefício os 1,6 milhão de inscritos no Bolsa Família e que têm Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esta já é a sexta parcela, que passa a ter valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família. Quem já tem um benefício pelo programa acima de R$ 300 vai manter o maior valor. Ao todo, 1,2 milhão de famílias participantes do Bolsa Família serão contempladas. Veja o cronograma da 6ª parcela para esses beneficiários:
- 17 de setembro - NIS final 1
- 18 de setembro - NIS final 2
- 21 de setembro - NIS final 3
- 22 de setembro - NIS final 4
- 23 de setembro - NIS final 5
- 24 de setembro - NIS final 6
- 25 de setembro - NIS final 7
- 28 de setembro - NIS final 8
- 29 de setembro - NIS final 9
- 30 de setembro - NIS final 0
SEGUNDO CICLO PARA INSCRITOS
Já os 3,9 milhões de inscritos no auxílio emergencial que poderão fazer o saque nesta terça (28) ainda terão disponíveis R$ 600, uma vez que são pessoas que vão receber a quinta parcela (porque começaram a receber em abril), a quarta (recebem desde maio), a terceira (desde junho) ou a segunda (desde julho).
Esse grupo de pessoas teve o dinheiro depositado na poupança digital da Caixa em 4 de setembro. O dinheiro só esteve disponível até o momento para pagamento de contas e outros serviços disponibilizados no aplicativo Caixa Tem.