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Benefício

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões nesta terça

Poderão sacar o dinheiro os nascidos em março que tiveram os R$ 600 creditados na conta do Caixa Tem em 4 de setembro

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 18:18
Saques em dinheiro pode ser feito em Lotéricas
Saques em dinheiro estão disponíveis Crédito: Siumara Gonçalves
A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta terça-feira (29) o saque do auxílio emergencial para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em março.  Também poderão receber e sacar o benefício os 1,6 milhão de inscritos no Bolsa Família e que têm Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9.
No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esta já é a sexta parcela, que passa a ter valor de R$ 300, sendo R$ 600 para mães que são chefes de família. Quem já tem um benefício pelo programa acima de R$ 300 vai manter o maior valor. Ao todo, 1,2 milhão de famílias participantes do Bolsa Família serão contempladas. Veja o cronograma da 6ª parcela para esses beneficiários:
  • 17 de setembro - NIS final 1 
  • 18 de setembro - NIS final 2 
  • 21 de setembro - NIS final 3 
  • 22 de setembro - NIS final 4 
  • 23 de setembro - NIS final 5 
  • 24 de setembro - NIS final 6 
  • 25 de setembro - NIS final 7 
  • 28 de setembro - NIS final 8 
  • 29 de setembro - NIS final 9 
  • 30 de setembro - NIS final 0

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SEGUNDO CICLO PARA INSCRITOS

Já os 3,9 milhões de inscritos no auxílio emergencial que poderão fazer o saque nesta terça (28) ainda terão disponíveis R$ 600, uma vez que são pessoas que vão receber a quinta parcela (porque começaram a receber em abril), a quarta (recebem desde maio), a terceira (desde junho) ou a segunda (desde julho).
Esse grupo de pessoas teve o dinheiro depositado na poupança digital da Caixa em 4 de setembro. O dinheiro só esteve disponível até o momento para pagamento de contas e outros serviços disponibilizados no aplicativo Caixa Tem

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