Bolsonaro diz que fez 'aproximação' ao citar auxílio de mil dólares

"Eu disse no meu discurso da ONU que o total do auxílio emergencial era próximo de US$ 1.000, na verdade, dá US$ 960, mas foi o suficiente para baterem em mim", comentou. "Dos 65 milhões que receberam de R$ 600 tínhamos ali 12 milhões de senhoras com filhos, essas receberam o dobro, o que eleva a média", justificou.