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Em discurso na ONU

Bolsonaro diz que fez 'aproximação' ao citar auxílio de mil dólares

Presidente explicou, em live, que o cálculo foi com base no volume pago e a quantidade de brasileiros que recebem, e que mulheres com filhos aumentaram a média

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 20:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 20:37
R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Auxílio tem cinco parcelas de R$ 600 e mais até quatro parcelas de R$ 300 Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira (24), que aproximou o valor do auxílio emergencial em seu discurso à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na terça-feira (22). Em live nas redes sociais, o chefe do Executivo explicou que o cálculo foi feito com base no volume pago e a quantidade de brasileiros que receberam o auxílio, somadas as parcelas.
"Eu disse no meu discurso da ONU que o total do auxílio emergencial era próximo de US$ 1.000, na verdade, dá US$ 960, mas foi o suficiente para baterem em mim", comentou. "Dos 65 milhões que receberam de R$ 600 tínhamos ali 12 milhões de senhoras com filhos, essas receberam o dobro, o que eleva a média", justificou.
O presidente repetiu ainda que o novo valor de R$ 300, apesar de pouco para o cidadão, era muito para o Brasil e o seu endividamento. "Quando nos endividamos temos que pagar com juros", acrescentou. Bolsonaro destacou que o custo da pandemia deve ser próximo a R$ 1 trilhão.

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