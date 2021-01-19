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Dinheiro na mão

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,6 milhões nesta quarta (20)

Poderão ter o dinheiro em mãos os beneficiários nascidos em setembro dos ciclos 5 e 6 de pagamentos, e os beneficiários do auxílio residual

Publicado em 

19 jan 2021 às 18:13

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:13

Vitória - ES - Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Princesa Isabel, Centro.
Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Princesa Isabel, Centro de Vitória. Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira (20) o saque em dinheiro do auxílio emergencial do governo federal para 3,6 milhões de trabalhadores. Vão poder retirar o recurso os trabalhadores inscritos que nasceram em setembro e estão nos ciclos regulares de pagamentos, e também aqueles que recebem conforme o calendário do auxílio residual.
O primeiro grupo contempla 3,5 milhões de beneficiários dos ciclos 5 e 6 do calendário de pagamentos. Fazem parte desses ciclos os trabalhadores informais ou desempregados que tiveram o benefício depositado na poupança digital da Caixa em 21 de dezembro.
Também terão direito ao saque outros 100 mil nascidos em setembro cujo os pagamentos são feitos de acordo com o calendário do auxílio residual. Esses beneficiários só tiveram o pedido aprovado em dezembro, e já começaram recebendo a parcela reduzida do benefício, no valor de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

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Até agora, esse dinheiro só poderia ser movimentado em transações pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code. Agora, os usuários podem sacar os valores nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.
Continua disponível a opção de utilizar dos recursos pelo aplicativo do banco para os trabalhadores que optarem por não sacar o benefício. 

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CALENDÁRIO AUXÍLIO RESIDUAL

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