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Pagamento

Caixa libera saque do auxílio emergencial para 3,5 milhões nesta sexta (15)

Dois grupos podem sacar nesta sexta. O primeiro é composto por de 3,4 milhões de trabalhadores dos ciclos 5 e 6 do calendário de pagamentos. Já o outro são os 100 mil que fazem parte do calendário do auxílio residual

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2021 às 18:51
Vitória - ES - Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Princesa Isabel, Centro.
Fila na agência da Caixa Econômica Federal para retirada do benefício do Governo Federal na avenida Princesa Isabel, Centro., Vitória. Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (15) o saque do auxílio emergencial para cerca de 3,5 milhões de brasileiros. Serão contemplados os beneficiários nascidos em julho que recebem conforme calendário de pagamentos em ciclos, além dos novos aprovados que seguem o calendário residual.
O primeiro grupo é composto por 3,4 milhões de trabalhadores que estão nos ciclos 5 e 6 de pagamento. O dinheiro já está depositado na conta deles desde dezembro, mas, até agora, estava disponível apenas para movimentações pelo Caixa Tem.
Outros 100 mil brasileiros também poderão ter o dinheiro em mãos nesta sexta (15). Esses trabalhadores fazem parte do calendário do auxílio residual, e também são nascidos em julho. Contudo, eles só tiveram o benefício aprovado em dezembro, após reanálise dos pedidos. Para esse grupo foi paga uma única parcela de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família).

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Os beneficiários podem sacar o valor em Lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui ou mesmo agências do banco. Para os trabalhadores que optarem por não sacar o dinheiro, continua disponível a opção de utilizar os recursos pelo aplicativo Caixa Tem, como pagamento de contas e boletos, transações on-line usando o cartão de débito virtual e compras físicas usando o QR Code.
O benefício foi criado pelo Governo Federal em abril, no início da pandemia do coronavírus no Brasil, para auxiliar trabalhadores informais, desempregados, microempreendedores individuais, entre outros grupos vulneráveis. O auxílio foi estendido por até mais quatro parcelas extras, a depender do mês em que o trabalhador começou a receber. Quem teve o auxílio liberado mais tarde receberá menos parcelas.

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