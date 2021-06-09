Caixa libera saque do auxílio nesta quinta (10) para nascidos em julho

A Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (10) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de julho. Os beneficiários poderão ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O benefício foi depositado no dia 23 de maio, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem. Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.
O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a composição familiar:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos (veja no fim da matéria).
Estão confirmadas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais dois meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até setembro.