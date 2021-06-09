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Segunda parcela

Caixa libera saque do auxílio nesta quinta (10) para nascidos em julho

Dinheiro já estava disponível no aplicativo Caixa Tem desde 23 de maio. Beneficiários podem comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 18:04

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:04

O valor do auxílio emergencial.
O valor do auxílio emergencial é de R$ 150 a R$ 375 Crédito: Carlos Alberto Silva
Caixa Econômica Federal libera nesta quinta-feira (10) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de julho. Os beneficiários poderão ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O benefício foi depositado no dia 23 de maio, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem. Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.

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O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a composição familiar:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250; 
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos (veja no fim da matéria).

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Estão confirmadas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais dois meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até setembro.

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