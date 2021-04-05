Caixa começa a pagar nova rodada do auxílio emergencial nesta terça (6)

O auxílio 2021 beneficiará 45,6 milhões de pessoas e terá um custo de cerca de R$ 43 bilhões aos cofres da União. A Caixa não divulgou quantos beneficiários irão receber em cada ciclo de pagamentos.

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O benefício será concedido de forma automática a quem recebia o auxílio emergencial em dezembro de 2020 e se enquadra nos novos critérios apresentados.