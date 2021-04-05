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Caixa começa a pagar nova rodada do auxílio emergencial nesta terça (6)

Depósito será feito para nascidos em janeiro. Neste ano, trabalhadores informais e beneficiários do Bolsa Família vão receber quatro parcelas com valores entre R$ 150 e R$ 375

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:15
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem, por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal começa nesta terça-feira (6) os pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial para os brasileiros nascidos em janeiro. Serão creditados os valores nas contas poupanças sociais digitais, que podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem.
Ao todo, o novo auxílio terá quatro parcelas, pagas em abril, maio, junho e julho pelo governo federal. Os valores dependem da composição do núcleo familiar. As famílias em geral vão receber R$ 250; já as famílias chefiadas por uma mulher vão receber R$ 375 e pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150.

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Neste primeiro momento o benefício só pode ser usado em pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code através do app Caixa Tem. A partir do dia 4 de maio, os valores ficam disponíveis para saques, transferências e pagamentos com Pix.
Os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo pelo calendário habitual, conforme o número do NIS. Para esse grupo continua valendo a regra do valor mais vantajoso, não sendo possível acumular os benefícios.
O auxílio 2021 beneficiará 45,6 milhões de pessoas e terá um custo de cerca de R$ 43 bilhões aos cofres da União. A Caixa não divulgou quantos beneficiários irão receber em cada ciclo de pagamentos.

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Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo. O benefício será concedido de forma automática a quem recebia o auxílio emergencial em dezembro de 2020 e se enquadra nos novos critérios apresentados.
Segundo o calendário, o pagamento da primeira parcela vai ocorrer até 30 de abril. Veja todos os cronogramas de todas as parcelas:

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