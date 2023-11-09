Em um cenário internacional instável, com crise geopolítica e guerras entre Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, Israel e Hamas, o Brasil tem grande oportunidade de crescimento. A avaliação é do economista Paulo Guedes. O ex-ministro da Fazenda esteve em Vitória nesta quinta-feira (9) para participar de um almoço-palestra do 11º Fórum Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã.
Guedes fez um panorama relembrando décadas atrás, destacando que o crescimento do país no meio do século passado desacelerou por volta dos anos 1980 e 1990, ao mesmo tempo em que outros países tiveram ampla expansão.
Com os conflitos abalando as relações econômicas entre países, ele frisou que esse é o momento que o Brasil tem que aproveitar a oportunidade e crescer. E destacou que, para isso, o país precisa estar perto e ser amigo de todas as nações.
"O mundo está em crise geopolítica. Vamos levar de 10 a 15 anos até achar a nova ordem internacional. Os bancos públicos e a ONU não estão conseguindo reduzir as desigualdades. O mundo vai passar a levantar barreiras e o Brasil é o único que está livre para dançar com todo mundo", analisou.
Brasil tem oportunidade de crescer com mundo em crise, diz Guedes em Vitória
Além disso, a potencialidade da transição energética do país também é outro destaque feito por Guedes. Ele ressaltou que o país tem 85% da matriz energética limpa e ressaltou o fato do mundo estar focado na transição energética do petróleo primeiro para o gás e, em seguida, para a energia verde.
"O Brasil tem a maior fronteira de oportunidade da transição energética. Vamos aproveitar a confusão lá fora e vamos fortalecer o nosso país. É um enorme desafio, mas é do tamanho da oportunidade", destacou o ex-ministro da Fazenda.