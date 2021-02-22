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Mercado financeiro

Bolsonaro anuncia que sancionará autonomia do BC na quarta-feira

Apesar disso, presidente deve vetar alguns pontos da nova lei. O atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, deve ser indicado a permanecer no cargo.

Publicado em 

22 fev 2021 às 12:55

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:55

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no lançamento da nova nota de R$ 200,00.
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no lançamento da nova nota de R$ 200,00. Crédito: Raphael Ribeiro/BCB
O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que vai sancionar o projeto de autonomia do Banco Central na quarta-feira, 24. A proposta foi aprovada no Congresso Nacional e pode ser sancionada pelo chefe do Executivo até o dia 4 de março. Ele poderá vetar dispositivos da nova lei. O atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, deve ser indicado a permanecer no cargo.
Também para quarta, Bolsonaro anunciou a posse do deputado João Roma (Republicanos-BA) no Ministério da Cidadania, conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou.

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O parlamentar foi efetivado no cargo após o partido apoiar Arthur Lira (PP-AL) na eleição para a presidência da Câmara.
O atual chefe da pasta, Onyx Lorenzoni, assumirá a Secretaria-Geral da Presidência, vaga aberta após a saída de Jorge Oliveira no fim do ano passado ao tomar posse como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

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