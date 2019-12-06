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Espera por atendimento

Banco do Brasil é condenado por deixar cliente 1 hora na fila no ES

Moradora de Linhares vai receber R$ 2 mil. Em sentença, juiz alegou que a situação vivida pela consumidora excede o que pode ser entendido como mero aborrecimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2019 às 15:33

Publicado em 06 de Dezembro de 2019 às 15:33

Data: 06/12/2019 - Agência do Banco do Brasil, em Linhares, foi acusada por consumidora de demorar a atendê-la. Foto: Google Street View Crédito: Google Street View
Banco do Brasil foi condenado a indenizar uma moradora de Linhares após ela aguardar por mais de uma hora para ser atendida. A decisão é do 2° juizado Especial Cível do município. De acordo com os autos, em janeiro do ano passado, a autora teria ido ao banco requerido e aguardado por 1h09min até conseguir ser chamada por um atendente. Segundo ela, o longo tempo de espera teria lhe causado transtornos e danos morais.
Em contestação, a instituição financeira negou ter realizado qualquer conduta ilícita e alegou que a simples espera em uma fila de banco não é capaz de gerar dano moral. O requerido também defendeu que a situação teria se dado por causa da própria autora, argumento que foi rebatido pelo juiz. O argumento que a autora teria quitado o boleto em atraso não é causa excludente de ilicitude, pois a penalidade imposta pelo atraso no pagamento de boleto consiste em juros e multa, não em espera em fila de banco, defendeu.

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Em análise do caso, o juiz verificou que a legislação do município determina o prazo de 30 minutos para atendimento em agências bancárias, o que não teria ocorrido, visto que comprovantes anexados aos autos teriam confirmado o tempo de espera alegado pela autora. Para que o legislador municipal tomasse a atitude de legislar sobre o tempo de espera nas filas de Bancos, necessário foi um clamor da sociedade que não mais suportava o tempo longo perdido nas filas de agências bancárias. A situação, portanto, estava insuportável, acrescentou.
Em continuação, o magistrado afirmou que a situação excede o que pode ser entendido como meros aborrecimentos. Cumpre-me dizer que a relação cliente/Banco é considerada relação de consumo, estando, o Banco, prestando um serviço e, assim sendo, deve prestar um serviço de qualidade []. Não foi o que aconteceu no presente caso. [] Este fato não pode ser considerado como mero aborrecimento. Se assim for entendido, o desrespeito; a humilhação e o descaso com o cliente/cidadão continuará, afirmou.
Desta forma, o banco foi sentenciado a pagar R$2 mil em indenização por danos morais, quantia que deverá ser acrescida de juros e correção monetária.

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