ANS diz que Unimed Rio pode ser multada por suspensão de serviços no ES

Sede administrativa da Unimed Rio, na Barra da Tijuca Crédito: Divulgação

A Unimed Rio poderá ser multada por não garantir o atendimento aos pacientes, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Desde o final de agosto, quase 3,7 mil clientes da operadora de saúde no Espírito Santo, que eram atendidos pela Unimed Vitória , estão impossibilitados de marcar consultas e realizar exames.

Os atendimentos são feitos por meio de uma parceria entre as duas operadoras, com a prática de contratação de prestadores de assistência à saúde (clínicas e hospitais) de forma indireta. Mas, segundo a Unimed Vitória, pendências financeiras levaram à suspensão temporária dos atendimentos eletivos.

A Unimed Rio informou que "está buscando normalizar o mais breve possível a demanda de atendimentos” e frisou que, em paralelo, "segue avançando no projeto que prevê a migração de clientes fora das cidades do Rio de Janeiro e Duque de Caxias para Unimeds da região de residência ou do CNPJ do beneficiário."

Ainda assim, até o momento, não houve um acordo de pagamento.

A ANS esclareceu que, via de regra, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a oferecer todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para atendimento integral da cobertura de acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência e área de atuação do produto, dentro dos prazos definidos pela agência.

Caso a operadora opere em desacordo com as regras, pode ser alvo de processo administrativo, levar multas e ter a comercialização de planos suspensa temporariamente em decorrência de reclamações. Essa situação já acontece com alguns planos da Unimed Rio, que foram suspensos até que as queixas registradas junto à ANS diminuam.

A agência esclareceu ainda que está ciente da situação da Unimed Rio "e que a operadora se encontra em regimes especiais de direção fiscal e direção técnica por conta de problemas econômico-financeiros e assistenciais."

Além disso, explicou que, nesse caso específico, “não há possibilidade de qualquer punição para a Unimed Vitória por não atendimento aos beneficiários da Unimed Rio, já que nesse caso a responsável por garantir a cobertura assistencial é a Unimed Rio", destaca a ANS.

Na mesma nota, a ANS orienta os usuários que estiverem enfrentando problemas de atendimento para que procurem, inicialmente, a operadora e, caso não tenham a questão resolvida, registrem reclamação nos canais de atendimento da agência.

Procon-ES vai notificar Unimed

A diretora-presidente do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, explicou que, além de questionar a ANS sobre outras medidas, diante dos possíveis danos à coletividade, enviará uma notificação recomendatória à prestadora de plano de saúde, “recomendando que a empresa adote medidas a fim de preservar os direitos dos consumidores, mantendo o cumprimento ao contrato, prazos e o efetivo atendimento ao consumidor.”

“Quando ocorre uma suspensão temporária do serviço ou o descredenciamento de uma prestadora de saúde, a operadora deverá disponibilizar outra forma de atendimento equivalente para que o consumidor não fique sem atendimento.”

Ela ressaltou ainda que o consumidor que está em dia com o pagamento da sua mensalidade de plano de saúde não pode ter o atendimento negado. “O descumprimento de contrato é infração ao Código de Defesa do Consumidor e o consumidor deverá buscar os seus direitos”, acrescentou.