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Plano Safra 2023/24

Agronegócio do ES terá crédito de R$ 3,2 bilhões para financiar safra

Valor da linha de financiamento anunciada pelo Banco do Brasil, nesta terça (11), para o Estado é 28% maior do que na safra passada

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2023 às 20:18
agronegócio capixaba vai contar com uma linha de crédito de R$ 3,2 bilhões para financiar a safra 2023/24. O valor, anunciado nesta terça-feira (11) pelo Banco do Brasil, durante o lançamento do Plano Safra, é 28% maior em relação ao financiamento rural de 2022/2023.
Em termos nacionais, o montante total disponibilizado pelo BB aos produtores rurais será de R$ 240 bilhões em recursos do crédito rural, representando um incremento de 27% em relação ao último Plano Safra.
Desse total, os agricultores familiares e médios produtores contarão, inicialmente, com R$ 48 bilhões, enquanto a agricultura empresarial terá R$ 139 bilhões.
Para o custeio, serão destinados R$ 121 bilhões. As operações de investimento, que levam tecnologia ao campo, receberão R$ 42 bilhões. Outros R$ 24 bilhões estão destinados para comercialização e industrialização, enquanto títulos, crédito agroindustrial e giro terão R$ 53 bilhões.
Agronegócios
Lavoura de café: financiamento e incentivo às práticas sustentáveis Crédito: Divulgação
Durante o evento de lançamento, o Banco do Brasil assinou três contratos para produtores capixabas de café, leite e bovinocultura.
O superintendente do banco no Estado, Henrique Dantas, destacou também os avanços significativos no apoio às mulheres no campo e ao público jovem, com condições especiais de taxas, bem como incentivo às questões socioambientais e de sustentabilidade.
Também foi anunciada a Caravana Sustentabilidade, uma ação que será conduzida no Estado pelo Banco do Brasil para a promoção do agronegócio sustentável, em linha com um programa semelhante desenvolvido pelo governo capixaba.
“Este Plano Safra, seja para o pequeno, médio ou grande produtor, tem como tema central a sustentabilidade. O governo do Estado lançou um programa de cafeicultura sustentável e irá lançar, no próximo mês, outro para a pecuária de leite”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Números no Estado

Durante o evento, foram apresentados os números já consolidados do banco no Estado. A carteira de crédito atualmente é de R$ 5,5 bilhões, sendo composta por R$ 2,8 bilhões da agricultura familiar (50,9%), R$ 1 bilhão do segmento médios produtores (18,18%) e R$ 1,7 bilhão da agricultura empresarial (30,9%).
A cultura predominante é o café, representando 57,67% do total. Entre as modalidades de crédito, os valores estão distribuídos predominantemente para investimento (65,84%), vindo em seguida custeio (30,18%) e comercialização (4,12%). Na Safra 22/23 foram desembolsados R$ 2,5 bilhões, valor 25% superior ao período anterior.

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