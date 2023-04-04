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Supermercadistas do ES se unem na busca pelo melhor preço

Rede Show está atenta às novas tecnologias e confia no trabalho feito pela gestão com os trabalhadores para obter bons resultados

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 02:00

Publicado em 

04 abr 2023 às 02:00
Rede de supermercados aposta em preços competitivos, união com os clientes e posicionamento estratégico das lojas
Rede de supermercados aposta em preços competitivos, união com os clientes e posicionamento estratégico das lojas Crédito: Freepik
Em uma relação associativista, ouvir e respeitar são pilares essenciais para que um líder possa ajudar a promover um ambiente saudável e diverso. Quando a associação de lojistas é consolidada como referência há 25 anos, então, esses valores têm um peso ainda maior para que a liderança da marca reflita o seu compromisso.
Para o empresário Raphael Vieira, presidente da Rede Show, o sucesso na sua liderança está diretamente ligado ao trabalho feito com os colaboradores, além do relacionamento direto com o cliente.

A fim de contribuir para um negócio que tem como objetivo mostrar a força da união, ele busca estar atento às inovações tecnológicas e mercadológicas, alinhando o que cabe na realidade da associação com os valores da marca.
Com honestidade, respeito, comprometimento, integração e alegria, Raphael procura potencializar a força e visibilidade que a Rede Show vem conquistando desde 1997, quando foi criada. Além, é claro, de buscar inspiração nos que já sentaram na sua cadeira.
“A inspiração vem todos os dias dos pioneiros, que estiveram antes de mim e trabalharam para a criação e o crescimento do Grupo Rede Show. Quero ser inspiração para os que vierem após a minha liderança”, conta.
O crescimento acompanha os preços competitivos, da união com os clientes e do posicionamento estratégico das lojas. O resultado? Estabelecimentos espalhados por todo o Espírito Santo e o reconhecimento da associação como uma marca de valor.
Raphael Vieira, presidente da Rede Show Crédito: Divulgação
“A verdade na liderança passa pelo conhecimento do seu mercado, pelo respeito aos princípios de amizade e responsabilidade com todos os envolvidos (lojistas, colaboradores e clientes) e ética profissional sempre.”
Tratando-se de uma marca que tem como visão promover a expansão do negócio e que se destaca no relacionamento com os clientes e fornecedores, Raphael contribui para que a Rede Show continue na posição de liderança no segmento.
O reflexo é comprovado na missão da marca em ser um agente negociador de produtos e serviços junto aos fornecedores, a partir de uma negociação que seja rentável e atenda às expectativas de todos os associados.

Ciente da importância de exercer uma boa liderança para garantir o sucesso do negócio, Raphael Vieira diz que, para se destacar, é preciso ser um exemplo, tanto em palavras quanto em atitudes.
“Além das palavras, é importante ter atitudes exemplares cotidianas, pois as pessoas se espelharão automaticamente em você”, complementa.

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