Verão além das praias: Espírito Santo tem boas opções de cachoeiras

Cachoeira Matilde (Alfredo Chaves)
A cachoeira que possui a maior queda livre de água do Espírito Santo, com 70 metros, atrai turistas e esportistas que praticam o rapel. Antes da cachoeira, o rio ainda forma uma "praia" de água doce, em uma área de camping conhecida como Prainha.
Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça (Alegre)
A Cachoeira da Fumaça, que fica há 33 quilômetros do Centro de Alegre, na região do Caparaó, tem 140 metros de queda. Ela é um afluente do Rio Itapemirim, abastecendo vários centros urbanos e impressiona pela imponência.
Cachoeira Alta (Itapemirim)
Cachoeira Alta com suas águas cristalinas são muito convidativas para o banho, fotografia e contemplação, esconde em seu interior por trás das rochas, fendas onde habitam milhares de andorinhas. A queda da cachoeira tem altitude de 100 metros. Possui ainda, uma flora diversificada e local para recreação.
Cachoeira Luizana
Cachoeira para banho e piscina natural; Trilha em mata nativa com mirante; Hospedagem em chalés rurais e local para acampar; Restaurante com comida caseira por agendamento de terça a sábado e aos domingos; Recebemos grupos de até 30 pessoas para hospedagem com agendamento.
Cachoeira de Hidrolândia (Iúna)
Cachoeira de Hidrolândia, localizada próxima à localidade de São João do Príncipe, a sete quilômetros da BR 262, e 40 quilômetros da sede de Iúna. As águas são do Rio São Brás, que nasce no alto do Parque Nacional do Caparaó, lugar de proteção ambiental permanente.
Vale das Cachoeiras (Pitangui e Aloisio), Viana
Piscinas naturais formadas por um conjunto de cachoeiras que proporciona aos visitantes caminhadas nas trilhas, e imersão a natureza.
Pedra Roxa (Ibitirama)
A cachoeira da Pedra Rocha, em Ibitirama, região do Caparaó, Sul do Estado, atrai muitos turistas nessa temporada. Com detalhe para o visual paradisíaco de águas calmas e transparentes, o local é quase uma piscina natural. A cachoiera fica no Sítio da Onça e a entrada é gratuita.
Cachoeira de Buenos Aires (Guarapari)
A cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco ou Cachoeira do Barbudo, fica em uma propriedade particular que aceita visitações. Para chegar até o local, os visitantes precisam seguir por uma estradinha estreita, cheia de curvas e, em seguida, uma estrada de chão.
Cachoeira Rio do Meio (Santa Leopoldina)
A Cachoeira do Rio do Meio está localizada na comunidade que recebe o mesmo nome. Ela fica a 12 km da Barra de Mangaraí, e a 25 km da sede do município de Santa Leopoldina. Em meio à tranquilidade do interior, e com uma deslumbrante área de camping, possui estrutura com banheiro, Play Ground e completo serviço de bar.
Cachoeira do Caiado, Vargem Alta
Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta. Lugar para esquecer os problemas diários e mergulhar em meio a Mata Atlântica, levando claro, a criançada para admirar os 10 metros de queda dagua.