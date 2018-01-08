Verão além das praias: Espírito Santo tem boas opções de cachoeiras

Cachoeira Matilde (Alfredo Chaves)

A cachoeira que possui a maior queda livre de água do Espírito Santo, com 70 metros, atrai turistas e esportistas que praticam o rapel. Antes da cachoeira, o rio ainda forma uma "praia" de água doce, em uma área de camping conhecida como Prainha.

Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde, Alfredo Chaves, é uma das opções Crédito: Fernando Madeira

Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça (Alegre)

A Cachoeira da Fumaça, que fica há 33 quilômetros do Centro de Alegre, na região do Caparaó, tem 140 metros de queda. Ela é um afluente do Rio Itapemirim, abastecendo vários centros urbanos e impressiona pela imponência.

Quantidade de água na Cachoeira da Fumaça, em Alegre, encanta internautas Crédito: Reprodução

Cachoeira Alta (Itapemirim)

Cachoeira Alta com suas águas cristalinas são muito convidativas para o banho, fotografia e contemplação, esconde em seu interior por trás das rochas, fendas onde habitam milhares de andorinhas. A queda da cachoeira tem altitude de 100 metros. Possui ainda, uma flora diversificada e local para recreação.

Cachoeira Alta em Itapemirim Crédito: Reprodução Internet

Cachoeira Luizana

Cachoeira para banho e piscina natural; Trilha em mata nativa com mirante; Hospedagem em chalés rurais e local para acampar; Restaurante com comida caseira  por agendamento de terça a sábado e aos domingos; Recebemos grupos de até 30 pessoas para hospedagem com agendamento.





Cachoeira Luizana, em Pancas Crédito: Divulgação

Cachoeira de Hidrolândia (Iúna)

Cachoeira de Hidrolândia, localizada próxima à localidade de São João do Príncipe, a sete quilômetros da BR 262, e 40 quilômetros da sede de Iúna. As águas são do Rio São Brás, que nasce no alto do Parque Nacional do Caparaó, lugar de proteção ambiental permanente.

Cachoeira de Hidrolândia em Iúna. Na foto o poço da corda Crédito: Edson Chagas

Vale das Cachoeiras (Pitangui e Aloisio), Viana

Piscinas naturais formadas por um conjunto de cachoeiras que proporciona aos visitantes caminhadas nas trilhas, e imersão a natureza.

Vale das Cachoeiras (Pitangui e Aloisio), Viana Crédito: Everton Gonçalves

Pedra Roxa (Ibitirama)

A cachoeira da Pedra Rocha, em Ibitirama, região do Caparaó, Sul do Estado, atrai muitos turistas nessa temporada. Com detalhe para o visual paradisíaco de águas calmas e transparentes, o local é quase uma piscina natural. A cachoiera fica no Sítio da Onça e a entrada é gratuita.

Cachoeira da Pedra Rocha, no município de Ibitirama, Caparaó Crédito: Arquivo Pessoal / João Orides Marques

Cachoeira de Buenos Aires (Guarapari)

A cachoeira de Buenos Aires, também conhecida como Cachoeira do Turco ou Cachoeira do Barbudo, fica em uma propriedade particular que aceita visitações. Para chegar até o local, os visitantes precisam seguir por uma estradinha estreita, cheia de curvas e, em seguida, uma estrada de chão.

Cachoeira de Buenos Aires, em Guarapari Crédito: Reprodução Internet

Cachoeira Rio do Meio (Santa Leopoldina)

A Cachoeira do Rio do Meio está localizada na comunidade que recebe o mesmo nome. Ela fica a 12 km da Barra de Mangaraí, e a 25 km da sede do município de Santa Leopoldina. Em meio à tranquilidade do interior, e com uma deslumbrante área de camping, possui estrutura com banheiro, Play Ground e completo serviço de bar.

Cachoeira Rio do Meio, em Santa Leopoldina Crédito: Reprodução Internet

Cachoeira do Caiado, Vargem Alta

Cachoeira do Caiado é uma das principais atrações turísticas de Vargem Alta. Lugar para esquecer os problemas diários e mergulhar em meio a Mata Atlântica, levando claro, a criançada para admirar os 10 metros de queda dagua.