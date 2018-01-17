Verão além da praia: Caparaó tem poços e cachoeiras que encantam

Vista da Serra do Caparaó no lado capixaba. Dá para ver o pico da bandeira da estrada Crédito: Edson Chagas

Você quer aproveitar o verão para viajar e ampliar o leque de opções além das praias capixabas? Pois a Serra do Caparaó oferece boas oportunidades de turismo que podem ser exploradas também nessa época do ano. Na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais, a Serra do Caparaó abrange quatro municípios no lado mineiro, e cinco no lado capixaba (Iúna, Ibitirama, Irupi, Divino de São Lourenço e Dores do Rio Preto).

Apesar de menos visitado, o Caparaó também tem potencial no verão. Os diversos rios de águas cristalinas e puras, formados por diversas nascentes no alto do parque, proporcionam cachoeiras, corredeiras e piscinas naturais belíssimas. Dá para visitar o ano inteiro, dos períodos frios até os mais quentes.

Preparamos um roteiro turístico, com opções de hospedagem, comida, locais para aquele banho refrescante para aquele passeio de verão, entre outros atrativos.

Hidrolândia

Poço da Lage em Hidrolândia, em Iúna Crédito: Edson Chagas

Em Iúna, cerca de 195 quilômetros distante da capital Vitória, passando pela BR 262, rodovia que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, está a cachoeira de Hidrolândia, próximo à localidade de São João do Príncipe, a 7km da BR 262, e 40 km da sede de Iúna. Tem área para camping com banheiros e pontos de energia elétrica. Para acampar no local é cobrado o valor de R$ 20 por pessoa e visitas de R$ 8 por pessoa.

Poço do Egito

Poço do Egito em Iúna Crédito: Edson Chagas

Percorremos 12 quilômetros até chegar à localidade de Rio Claro, onde fica o Poço do Egito, na propriedade de João Mucida, engenheiro metalúrgico aposentado, de 66 anos. As águas do poço nasce serra acima, no Parque Nacional do Caparaó. O nome Egito é uma referência à pedra do local que parece uma esfinge.

Restaurante da Dona Maria

O almoço no restaurante da dona Maria das Graças Medeiros custa R$ 15 por pessoa, com direito a bebida. E o melado é vendido por R$ 8 na garrafa de dois litros. A dica é usar o melado para substituir o açúcar, no chá, no café e até no bolo.





Almoço no restaurante da Dona Maria Crédito: Edson Chagas

Pico da Bandeira

O pico da Bandeira fica no Parque Nacional do Caparaó pela entrada do Espírito Santo. O Parque é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do governo brasileiro vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

Dentro do Parque, existem várias cachoeiras e piscinas naturais que possível visitar. Logo no início, no acampamento da Carcereira, tem três locais: o Poço do Segredo, Cachoeira dos Sete Pilões e a Cachoeira da Farofa.

Vista para o Pico da Bandeira, no Caparaó Crédito: Edson Chagas

A paisagem no pico da Bandeira no verão é tão bonita quanto no inverno. Porém tem seus riscos, principalmente com temporais. Por isso a dica é buscar a orientação de um guia profissional da região. Ele formaram uma associação em Pedra Menina para prestar o serviço.

Confira a galeria com fotos incríveis do Caparaó

Descanso no aconchego do Luiz

Outro ótimo local para repousar e se deliciar com a culinária bem caseira é o Restaurante e Pousada do Luiz, que fica na localidade de Pedra Roxa, em Ibitirama, dois quilômetros depois de Santa Marta, distrito de Iúna.

Pousada do Luiz, em Pedra Rocha, Caparaó Capixaba Crédito: Edson Chagas

Há 10 anos Luiz Antonio Ribeiro, de 52 anos, e sua esposa Celi Gomes Ribeiro, de 47 anos, se dedicam ao turismo. Construíram duas casas com capacidade para receber 10 turistas e um chalé para casal. Na propriedade tem ainda piscina natural e parque para crianças. Ficamos em uma das casas, que conta com chuveiro elétrico e roupa de cama limpinha e cheirosa.

O jantar é servido no restaurante. Além do tradicional arroz com feijão, foi preparado aquele ovinho caipira frito de dar água na boca.