Jurassic Park capixaba: engenheiro 'monta' em dinossauro em João Neiva

Que é possível visitar e subir o, o, visitar, a Rota do Lagarto, entre outros pontos turísticos capixabas, nós já sabemos. Mas que tal uma voltinha de dinossauro? Tudo isso não passa de uma brincadeira por conta de uma foto que viralizou neste mês nas redes sociais e fez sucesso com os internautas. Apesar de oser considerado um "cubículo" por muita gente, nosso Estado é cheio de belezas naturais escondidas. Cada lugar tem sua peculiaridade e não falta terra para explorar.