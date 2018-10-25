Jurassic Park capixaba: engenheiro 'monta' em dinossauro em João Neiva

Que é possível visitar e subir o Convento da Penha, o Mestre Álvaro, visitar Domingos Martins, a Rota do Lagarto, entre outros pontos turísticos capixabas, nós já sabemos. Mas que tal uma voltinha de dinossauro? Tudo isso não passa de uma brincadeira por conta de uma foto que viralizou neste mês nas redes sociais e fez sucesso com os internautas. Apesar de o Espírito Santo ser considerado um "cubículo" por muita gente, nosso Estado é cheio de belezas naturais escondidas. Cada lugar tem sua peculiaridade e não falta terra para explorar.
O clique do engenheiro mecânico Peterson Gama, de 26 anos, gerou curiosidade e alvoroço no Instagram. Peterson contou ao Gazeta Online que recebeu muitos comentários curiosos até de fãs de dinossauros. A fotografia foi tirada perto de um riacho em João Neiva, região Norte do Espírito Santo, e foi tudo por acaso.
"Eu sou 'rato de praia', gosto de ir para cachoeiras e lugares como este. Fui para o riacho com meu filho pequeno, alguns parentes e lá, um rapaz que estava próximo a mim olhou para as raízes similares a um dinossauro e comentou", detalhou o engenheiro.
Foi aí que Peterson resolveu entrar na brincadeira e incorporar uma espécie de Tarzan. "Fui lá, fiz uma pose legal e tirei a foto. Achei incrível porque a forma é natural, não mexemos em nada para não estragar a natureza, é justamente como na foto", contou.
Junto com a imagem veio o sucesso e o engenheiro recebeu várias perguntas. "Um monte de gente querendo saber onde era chegou no meu Instagram, inclusive fãs de dinossauros. Teve uma repercussão que eu não esperava", finalizou.
Além de Peterson, o Instagram @capixabadagema, famoso em Vitória por postar belezas do nosso Estado, também publicou a imagem, que recebeu cerca de 8.500 curtidas e mais de 200 comentários.
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