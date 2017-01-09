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Vale Encantado

Homem desaparece em Vila Velha e pai pede ajuda para encontrá-lo

Joselan tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados

Publicado em 09 de Janeiro de 2017 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2017 às 12:07
Um homem de 34 anos está desaparecido desde o dia 17 de novembro. Ele é morador do bairro Vale Encantado, Vila Velha. Joselan Barcellos Bispo vendeu alguns móveis de casa e saiu sem comunicar a ninguém. A família busca informações.
O pai, Moacir Gonçalves Bispo conta que o filho vive apenas com ele. "Eu adoeci, então, construí uma casa perto da minha filha até ficar bem. Ele continuou em nossa casa, que era alugada. Dois dias depois, a chave tinha sido entregue ao proprietário, os móveis tinham sido vendidos e, ele, desparecido", explica.
Joselan tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados. "Ele tinha se separado e foi morar comigo. Em novembro, tive algumas notícias de que estaria em Cobilândia, mas não o encontrei".
As últimas informações recebidas pela família foi de que Joselan embarcou para Aimorés, em Minas Gerais. "Nós procuramos no Norte do Estado e no Sul da Bahia. Não tenho dinheiro para viajar mais, então, procuro mais comunicar pessoa por pessoa. Acho que ele está em Minas". 
Joselan tem 1.70 cm, cicatriz no ombro devido à uma cicatriz, cabelos e olhos pretos. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato por meio do telefone (27) 999534338.

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