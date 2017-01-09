Homem desaparece em Vila Velha e pai pede ajuda para encontrá-lo

Um homem de 34 anos está desaparecido desde o dia 17 de novembro. Ele é morador do bairro Vale Encantado, Vila Velha. Joselan Barcellos Bispo vendeu alguns móveis de casa e saiu sem comunicar a ninguém. A família busca informações.

O pai, Moacir Gonçalves Bispo conta que o filho vive apenas com ele. "Eu adoeci, então, construí uma casa perto da minha filha até ficar bem. Ele continuou em nossa casa, que era alugada. Dois dias depois, a chave tinha sido entregue ao proprietário, os móveis tinham sido vendidos e, ele, desparecido", explica.

Joselan tem problemas psiquiátricos e faz uso de remédios controlados. "Ele tinha se separado e foi morar comigo. Em novembro, tive algumas notícias de que estaria em Cobilândia, mas não o encontrei".

As últimas informações recebidas pela família foi de que Joselan embarcou para Aimorés, em Minas Gerais. "Nós procuramos no Norte do Estado e no Sul da Bahia. Não tenho dinheiro para viajar mais, então, procuro mais comunicar pessoa por pessoa. Acho que ele está em Minas".