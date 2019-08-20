Gerente de banco desaparece na Serra

ATUALIZAÇÃO Na noite desta terça-feira (20), a noiva informou que Siloel foi encontrado e passa bem. Não quis dar mais detalhes.
O gerente de banco Siloel Souza de Sena, de 31 anos, desapareceu após sair de casa e alugar um carro para ir trabalhar na manhã desta segunda-feira (19), em Vitória.
De acordo com a advogada e noiva dele, Raquel Souza Cruz de Sena, de 25 anos, o homem teria locado o veículo - Fiat Argo - em um concessionária localizada próximo ao aeroporto Eurico Salles, na Capital, por volta das 11h30. A intenção dele, inicialmente, era usar o veículo para ir trabalhar, já que o dele estava na oficina para reparos. Siloel mora no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, e costumava visitar, a trabalho, as agências da região.
Os dois chegaram a trocar mensagens por intermédio de um aplicativo às 12h. Segundo ela, o noivo não informou nada que pudesse parecer suspeito e, até o momento, tudo parecia normal. Desde então, Raquel não se comunicou mais com ele.
CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO
Imagens gravadas por câmeras de uma escola particular do bairro Laranjeiras, na Serra, mostram Siloel entrando em uma loja de consertos de notebook. Ele estava sozinho e o horário coincide com a última conversa com a noiva.
O circuito de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória também flagrou o carro alugado pelo gerente. Ele estava saindo da Capital em direção a Vila Velha, pela Terceira Ponte, por volta das 23h50. Já nesta terça-feira (20), as câmeras filmaram novamente o veículo atravessando a ponte às 12h50.