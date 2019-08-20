Gerente de banco desaparece na Serra

Siloel Souza de Sena, de 31 anos, foi visto pela última vez em uma loja de consertos de notebook, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

ATUALIZAÇÃO Na noite desta terça-feira (20), a noiva informou que Siloel foi encontrado e passa bem. Não quis dar mais detalhes.

O gerente de banco Siloel Souza de Sena, de 31 anos, desapareceu após sair de casa e alugar um carro para ir trabalhar na manhã desta segunda-feira (19), em Vitória

De acordo com a advogada e noiva dele, Raquel Souza Cruz de Sena, de 25 anos, o homem teria locado o veículo - Fiat Argo - em um concessionária localizada próximo ao aeroporto Eurico Salles , na Capital, por volta das 11h30. A intenção dele, inicialmente, era usar o veículo para ir trabalhar, já que o dele estava na oficina para reparos. Siloel mora no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra , e costumava visitar, a trabalho, as agências da região.

Os dois chegaram a trocar mensagens por intermédio de um aplicativo às 12h. Segundo ela, o noivo não informou nada que pudesse parecer suspeito e, até o momento, tudo parecia normal. Desde então, Raquel não se comunicou mais com ele.

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