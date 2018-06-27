Estudante desaparece na Serra e família pede ajuda

O estudante Daniel Souza Matos, de 15 anos, desapareceu após sair de casa no dia 26 de maio na Praia de Carapebus, Serra. Segundo a mãe dele, Miriam Silva de Souza, o adolescente havia ganhando uma máquina de cortar cabelo e, desde então, estava fazendo serviços em troca de dinheiro. Na data do desaparecimento, ele saiu com dois amigos desconhecidos por ela, por volta das 9h, e disse que retornaria mais tarde para cortar o cabelo do irmão. Depois disso, a família não teve mais notícias do garoto.