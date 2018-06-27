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Estudante desaparece na Serra e família pede ajuda

Há indícios de que Daniel Souza Matos, de 15 anos, teria sido visto pela última vez no bairro Balneário de Carapebus, na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 20:30

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 20:30

Daniel Souza Matos, de 15 anos, desapareceu no dia 26 de maio no bairro Praia de Carapebus, na Serra. Crédito: Internauta | Gazeta Online
O estudante Daniel Souza Matos, de 15 anos, desapareceu após sair de casa no dia 26 de maio na Praia de Carapebus, Serra. Segundo a mãe dele, Miriam Silva de Souza, o adolescente havia ganhando uma máquina de cortar cabelo e, desde então, estava fazendo serviços em troca de dinheiro. Na data do desaparecimento, ele saiu com dois amigos desconhecidos por ela, por volta das 9h, e disse que retornaria mais tarde para cortar o cabelo do irmão. Depois disso, a família não teve mais notícias do garoto.
Miriam conta ainda que o filho não tinha motivos para fugir de casa e que, inclusive, iria começar a trabalhar na semana seguinte.
Caso tenha alguma informação que ajude a família, ligue para (27) 99733-1113 ou 98853-7341. Você também pode acionar a polícia pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

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