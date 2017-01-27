Adolescente desaparece após sair para ir à praia na Serra

Uma adolescente de 14 anos desapareceu no bairro Serra Sede, na Serra, na manhã do dia 20 de janeiro. Kaillayne Beatriz Tabosa da Silva saiu para ir à Praia de Jacaraípe, na Serra, e não voltou mais.

A mãe, Maria José Tabosa Silva, informa que duas amigas a chamaram para ir à praia e retornaram, porém, a filha não voltou. "Ela nunca fez isso. Nunca ficou sem dar notícias. Já foi à praia sem avisar, mas sempre voltou. O celular ficou em casa e não levou nenhuma roupa a mais", relata.

O desaparecimento está sendo divulgado nas redes sociais e, a mãe, percorre ruas da região com a foto da menina. "Tomara a Deus que ela esteja vive. Se estiver por conta própria, que venha para casa ou se alguém estiver com ela, que solte", afirma Maria José.