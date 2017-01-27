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Desaparecida

Adolescente desaparece após sair para ir à praia na Serra

'Ela nunca fez isso. Nunca ficou sem dar notícias. O celular ficou em casa e não levou nenhuma roupa a mais', relata a mãe

Publicado em 27 de Janeiro de 2017 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2017 às 12:57
Uma adolescente de 14 anos desapareceu no bairro Serra Sede, na Serra, na manhã do dia 20 de janeiro. Kaillayne Beatriz Tabosa da Silva saiu para ir à Praia de Jacaraípe, na Serra, e não voltou mais.
A mãe, Maria José Tabosa Silva, informa que duas amigas a chamaram para ir à praia e retornaram, porém, a filha não voltou. "Ela nunca fez isso. Nunca ficou sem dar notícias. Já foi à praia sem avisar, mas sempre voltou. O celular ficou em casa e não levou nenhuma roupa a mais", relata.
O desaparecimento está sendo divulgado nas redes sociais e, a mãe, percorre ruas da região com a foto da menina. "Tomara a Deus que ela esteja vive. Se estiver por conta própria, que venha para casa ou se alguém estiver com ela, que solte", afirma Maria José. 
Kaillayne tem 1.60 m, tem uma mancha na perna esquerda, perto da panturrilha e saiu com short jeans, sandália havaiana branca e blusa preta. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (27) 996203454 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas no (27) 31379065.

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