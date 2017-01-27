Adolescente desaparece após sair para ir à praia na Serra

Uma adolescente de 14 anos desapareceu no bairro Serra Sede, na Serra, na manhã do dia 20 de janeiro. Kaillayne Beatriz Tabosa da Silva saiu para ir à Praia de Jacaraípe, na Serra, e não voltou mais.
A mãe, Maria José Tabosa Silva, informa que duas amigas a chamaram para ir à praia e retornaram, porém, a filha não voltou. "Ela nunca fez isso. Nunca ficou sem dar notícias. Já foi à praia sem avisar, mas sempre voltou. O celular ficou em casa e não levou nenhuma roupa a mais", relata.
O desaparecimento está sendo divulgado nas redes sociais e, a mãe, percorre ruas da região com a foto da menina. "Tomara a Deus que ela esteja vive. Se estiver por conta própria, que venha para casa ou se alguém estiver com ela, que solte", afirma Maria José.
Kaillayne tem 1.60 m, tem uma mancha na perna esquerda, perto da panturrilha e saiu com short jeans, sandália havaiana branca e blusa preta. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família no telefone (27) 996203454 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas no (27) 31379065.