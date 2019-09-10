Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saiu de madrugada

Adolescente de 14 anos desaparece em Novo Horizonte, na Serra

A menina está desaparecida desde a madrugada deste domingo (08)
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 set 2019 às 17:39

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 17:39

Menina de 14 anos desaparece na Serra Crédito: Arquivo da Família
Uma adolescente de 14 anos está desaparecida desde a madrugada de domingo (8), quando teria saído de casa por volta da 1h da manhã, sem que fosse vista novamente desde então. Ana Kelly do Nascimento Tavares mora com o pai, em Novo Horizonte, na Serra.
De acordo com a tia e responsável pela menor, Ana Rita Tavares, de 29 anos, uma vizinha teria visto a menina deixando a residência. "Não tivemos outras informações, ela não avisou nada a ninguém e na escola também não sabem o que aconteceu. Esta foi a primeira vez que ela sumiu e só sabemos que quem estiver acobertando terá consequências, já que ela é menor", afirmou.
O desaparecimento da estudante, que não conta com qualquer histórico de vícios, tem deixado a família desesperada. "Fizemos o boletim de ocorrência, a polícia já está investigando. Mas estamos sem chão, sem saber o que fazer. Fica um sentimento de impotência, de mãos atadas, não sabemos nem por onde procurar. Já são quase 48h sem ela. O que sabemos é que ela estava começando a se envolver com namoradinhos, mas não sabemos nem quem é", contou.  
Caso alguém tenha alguma informação sobre o paradeiro da menina, pode entrar em contato com a família pelos telefones (27) 99793-0103 ou (27) 99788-4515.
> Motorista de aplicativo é localizado em Vila Velha após ser sequestrado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados