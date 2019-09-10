Adolescente de 14 anos desaparece em Novo Horizonte, na Serra

Menina de 14 anos desaparece na Serra Crédito: Arquivo da Família

Uma adolescente de 14 anos está desaparecida desde a madrugada de domingo (8), quando teria saído de casa por volta da 1h da manhã, sem que fosse vista novamente desde então. Ana Kelly do Nascimento Tavares mora com o pai, em Novo Horizonte, na Serra

De acordo com a tia e responsável pela menor, Ana Rita Tavares, de 29 anos, uma vizinha teria visto a menina deixando a residência. "Não tivemos outras informações, ela não avisou nada a ninguém e na escola também não sabem o que aconteceu. Esta foi a primeira vez que ela sumiu e só sabemos que quem estiver acobertando terá consequências, já que ela é menor", afirmou.

O desaparecimento da estudante, que não conta com qualquer histórico de vícios, tem deixado a família desesperada. "Fizemos o boletim de ocorrência, a polícia já está investigando. Mas estamos sem chão, sem saber o que fazer. Fica um sentimento de impotência, de mãos atadas, não sabemos nem por onde procurar. Já são quase 48h sem ela. O que sabemos é que ela estava começando a se envolver com namoradinhos, mas não sabemos nem quem é", contou.