Adolescente de 14 anos desaparece após discutir com a mãe em Anchieta

A estudante Victórya da Cunha Adolfo, de 14 anos, desapareceu após discutir com a mãe, na noite do último domingo (27), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a irmã da adolescente, Franceila Adolfo, Victórya foi vista em um ponto de ônibus no centro da cidade acompanhada de outra garota. As duas teriam embarcado em um ônibus. ATUALIZAÇÃO: A JOVEM FOI ENCONTRADA
Franceila conta que a irmã e a mãe tiveram uma discussão no ultimo domingo (28) e, durante a noite, a mãe sentiu a falta da filha em casa. Nesta segunda-feira (29), Franceila conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram a irmã caminhando pelo centro de Anchieta. Em buscas pela cidade, pessoas afirmaram que Victórya estava em um ponto de ônibus com outra garota.
"Algumas pessoas viram ela dormindo no ponto de ônibus. Depois viram ela com outra garota nesse mesmo lugar e disseram que elas embarcaram com destino a Ubú. Parece que essa outra garota deu dinheiro à minha irmã", afirma.
Franceila conta que essa atitude (de fugir de casa) não é de feitio da irmã que, segundo ela, é uma pessoa tímida e que não costuma sair. A família registrou boletim de ocorrência nas polícias Militar e Civil do município de Anchieta. As últimas informações que a família conseguiu dão conta de que pessoas teriam visto Victórya em Piúma, no litoral Sul do ES.
Segundo descrições, Victórya foi vista pela última vez vestindo calça jeans, tênis e blusa brancos e moletom claro.
ENCONTRADA
Após três dias desaparecida, Victorya da Cunha Adolfo foi encontrada em Ubú, Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (30). Franceila da Cunha Adolfo, irmã de Victorya, disse ao Portal 27 que a adolescente foi reconhecida por moradores do bairro enquanto caminhava.
Franceila conta que ainda não sabe o que motivou a fuga da jovem, nem o que aconteceu nesse período em que ela esteve desaparecida pois Victorya ainda está muito abalada e falando frases desconexas.