Sul do ES

Adolescente de 14 anos desaparece após discutir com a mãe em Anchieta

Segundo a irmã de Victorya da Cunha Adolfo, a adolescente foi vista pela última vez em Piúma usando calça jeans, tênis e blusa brancas e moletom claro

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 10:59

Redação de A Gazeta

A adolescente Victorya da Cunha Adolfo teria desaparecido depois de uma discussão com a mãe, em Anchieta, Sul do Estado Crédito: Reprodução/Facebook
A estudante Victórya da Cunha Adolfo, de 14 anos, desapareceu após discutir com a mãe, na noite do último domingo (27), em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a irmã da adolescente, Franceila Adolfo, Victórya foi vista em um ponto de ônibus no centro da cidade acompanhada de outra garota. As duas teriam embarcado em um ônibus. ATUALIZAÇÃO: A JOVEM FOI ENCONTRADA
Franceila conta que a irmã e a mãe tiveram uma discussão no ultimo domingo (28) e, durante a noite, a mãe sentiu a falta da filha em casa. Nesta segunda-feira (29), Franceila conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram a irmã caminhando pelo centro de Anchieta. Em buscas pela cidade, pessoas afirmaram que Victórya estava em um ponto de ônibus com outra garota.
"Algumas pessoas viram ela dormindo no ponto de ônibus. Depois viram ela com outra garota nesse mesmo lugar e disseram que elas embarcaram com destino a Ubú. Parece que essa outra garota deu dinheiro à minha irmã", afirma.
Franceila conta que essa atitude (de fugir de casa) não é de feitio da irmã que, segundo ela, é uma pessoa tímida e que não costuma sair. A família registrou boletim de ocorrência nas polícias Militar e Civil do município de Anchieta. As últimas informações que a família conseguiu dão conta de que pessoas teriam visto Victórya em Piúma, no litoral Sul do ES.
Segundo descrições, Victórya foi vista pela última vez  vestindo calça jeans, tênis e blusa brancos e moletom claro. 
ENCONTRADA
Após três dias desaparecida, Victorya da Cunha Adolfo foi encontrada em Ubú, Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (30). Franceila da Cunha Adolfo, irmã de Victorya, disse ao Portal 27 que a adolescente foi reconhecida por moradores do bairro enquanto caminhava.
Franceila conta que ainda não sabe o que motivou a fuga da jovem, nem o que aconteceu nesse período em que ela esteve desaparecida pois Victorya ainda está muito abalada e falando frases desconexas. 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

