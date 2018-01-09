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'Caribe Capixaba': imagens de drone mostram as belezas de Urussuquara

Internauta Maicon Souza aproveitou domingo de Sol para fazer belas imagens da Praia de Urussuquara, no limite entre São Mateus e Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 13:55

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 13:55

Praia de Urussuquara, em Linhares Crédito: Maicon Souza
Apelidada de 'Caribe Capixaba' em 2015, por conta de um fenômeno natural na época que proporcionou um clareamento da água, a Praia de Urussuquara,no limite entre São Mateus e Linhares tem sua beleza ainda mais evidenciada com a divulgação do vídeo feito pelo internauta Maicon Souza. Nas imagens produzidas por um drone é possível ver o litoral mateense em ângulos bem diversificados e que contribuem ainda mais para a exuberância do local.
Maicon, que é lojista e também atua no setor de filmagens de casamentos, fez o registro no último domingo (7). Morador de Linhares, ele tem costume de ir ao local com a família. E, desta vez, tirou um tempo para fazer o belo registro. 
"Fiz essas imagens no dia que estava bem bonito. E o vídeo viralizou. Já tem muito compartilhamento e milhares de visualizações. Como mexo com filmagens de eventos, levo meu drone para onde vou. E não podia perder a oportunidade de fazer imagens tão bonitas quanto essas", revela Maicon, de 24 anos. 
A Praia de Urussuquara fica localizada em Linhares, no limite com o município de São Mateus, no norte do Estado. O local ainda é pouco explorado por turistas e capixabas e tem como uma das características a tranquilidade. 

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