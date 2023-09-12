Vivo é multada em R$ 466 mil por instabilidade de sinal em cidade do ES

Sede do Procon Estadual no Centro de Vitória: órgão multou operadora Vivo Crédito: Procon Estadual/Divulgação

operadora Vivo foi multada em R$ 466 mil pelo Procon Municipal de Castelo por instabilidade no sinal de internet e telefonia móvel na cidade, no foi multada em R$ 466 mil pelo Procon Municipal de Castelo por instabilidade no sinal de internet e telefonia móvel na cidade, no Sul do Espírito Santo . O problema ocorre desde janeiro e tem atrapalhado moradores, comerciantes e a indústria local.

Em nota, a Vivo informou que já se manifestou junto ao Procon de Castelo e reforçou que tem atuado de forma constante para melhorar a qualidade dos seus serviços e aumentar a satisfação dos seus clientes.

O coordenador executivo do Procon de Castelo, Augusto Zagôto Andrião, afirmou que o órgão monitora a instabilidade desde o início do ano. “Foi instaurado um processo administrativo para apurar as falhas em janeiro. A prestadora apresentou a defesa, a assessoria do órgão entendeu que o recurso não justificava a falha e o Procon aplicou a multa de R$ 233 mil”, afirmou.

Entre agosto e setembro, o sinal da operadora voltou a ficar instável por dias seguidos e, novamente, o Procon gerou um auto de infração, com o mesmo valor da primeira multa.

“Tivemos vários dias de instabilidade, recentemente, e foi gerado um auto de infração também de R$ 233 mil. Abriu-se o prazo para a apresentação de defesa, por conta dessa segunda ocorrência, mas ainda não houve manifestação em escrito por parte da operadora”, afirmou Zagôto.

Procuradoria Geral de Castelo se manifesta

A Gazeta, o procurador da cidade, Ademir da Silva Cotta Júnior, afirmou que o caso foi encaminhado ao O primeiro processo envolvendo a falta de sinal chegou à Procuradoria Geral do Município. Também em conversa com, o procurador da cidade, Ademir da Silva Cotta Júnior, afirmou que o caso foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) , por ser uma situação que tem afetado toda a população.

"Estamos tentando todos os meios e não estamos conseguindo solucionar, a operadora nem responde" Ademir da Silva Cotta Júnior - Procurador-geral de Castelo