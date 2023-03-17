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Até 168 km

Vitória vai restaurar asfalto de ruas e avenidas; veja os bairros

Prefeitura lançou, nesta quinta (16), edital para contratação de empresa que fará a obra; investimento nas intervenções em vias públicas será de R$ 237 milhões
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

17 mar 2023 às 09:36

Publicado em 17 de Março de 2023 às 09:36

Avenida Cesar Hilal
Avenida Cesar Hilal, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Prefeitura de Vitória lançou, nesta quinta-feira (16), edital para a contratação de empresas que vão atuar no recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da Capital. O investimento nas intervenções será de até R$ 237 milhões, e a recuperação de 168 km de vias da cidade será dividida em dois lotes.
Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini, a recuperação das vias de Vitória é necessária em função do desgaste da camada de revestimento asfáltico, que já superou a vida útil prevista
Em relação à divisão dos lotes, o primeiro é referente ao recapeamento asfáltico de 87 km de ruas e avenidas, com investimento de R$ 115 milhões. Serão contemplados todos os bairros da Ilha de Vitória, exceto a Praia do Canto. Já no segundo lote, serão recuperados 81 quilômetros de vias — na Praia do Canto e toda área continental da cidade, com investimento de R$ 122 milhões. 

Plano Vitória 

A prefeitura informou que o recapeamento asfáltico está integrado no "Plano Vitória - Planejamento Estratégico 2021-2024", em área com objetivo de realizar melhorias na infraestrutura das vias públicas com a intenção à ampliação da mobilidade urbana e segurança viária.
Segundo o prefeito Pazolini, este é o maior investimento no asfalto de Vitória nas últimas duas décadas com recursos próprios. "É importante ressaltar que quando você constrói uma cidade coletivamente não priorizamos essa ou aquela região: Todas as regiões serão atendidas! Sem exceções! O mesmo asfalto a ser aplicado em São Pedro será na Praia do Canto. Será a mesma empresa, o mesmo asfalto e a mesma qualidade. Vamos reconstruir a pavimentação asfáltica da cidade", ressaltou o prefeito.
A escolha da empresa será por licitação na modalidade concorrência, na forma eletrônica, sob o Sistema de Registro de Preços.

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