Vitória vai restaurar asfalto de ruas e avenidas; veja os bairros

Avenida Cesar Hilal, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Vitória lançou, nesta quinta-feira (16), edital para a contratação de empresas que vão atuar no recapeamento asfáltico de ruas e avenidas da Capital. O investimento nas intervenções será de até R$ 237 milhões, e a recuperação de 168 km de vias da cidade será dividida em dois lotes.

Segundo o prefeito Lorenzo Pazolini, a recuperação das vias de Vitória é necessária em função do desgaste da camada de revestimento asfáltico, que já superou a vida útil prevista

Em relação à divisão dos lotes, o primeiro é referente ao recapeamento asfáltico de 87 km de ruas e avenidas, com investimento de R$ 115 milhões. Serão contemplados todos os bairros da Ilha de Vitória, exceto a Praia do Canto. Já no segundo lote, serão recuperados 81 quilômetros de vias — na Praia do Canto e toda área continental da cidade, com investimento de R$ 122 milhões.

Plano Vitória

A prefeitura informou que o recapeamento asfáltico está integrado no "Plano Vitória - Planejamento Estratégico 2021-2024", em área com objetivo de realizar melhorias na infraestrutura das vias públicas com a intenção à ampliação da mobilidade urbana e segurança viária.

Segundo o prefeito Pazolini, este é o maior investimento no asfalto de Vitória nas últimas duas décadas com recursos próprios. "É importante ressaltar que quando você constrói uma cidade coletivamente não priorizamos essa ou aquela região: Todas as regiões serão atendidas! Sem exceções! O mesmo asfalto a ser aplicado em São Pedro será na Praia do Canto. Será a mesma empresa, o mesmo asfalto e a mesma qualidade. Vamos reconstruir a pavimentação asfáltica da cidade", ressaltou o prefeito.