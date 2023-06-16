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Muita fofura

Vitória e Serra terão feiras de adoção de cães e gatos no sábado (17)

Animaizinhos em busca de um lar estão vacinados e vermifugados; durante evento em Vitória, além de vacinação contra a raiva, haverá apresentação de banda de chorinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2023 às 11:14

Publicado em 16 de Junho de 2023 às 11:14

Grande Vitória terá feira de adoção com cães e gatos neste sábado (17)
Grande Vitória terá feira de adoção com cães e gatos neste sábado (17) Crédito: Freepik/bublikhaus
A Grande Vitória terá um dia com muita fofura animal e diversão no sábado (17), com oportunidades para dar um lar aos pets que precisam. Em Vitória e na Serra, as prefeituras vão realizar feiras de adoção de cães e gatos, onde será possível receber mais um membro na família para receber amor.
Para que a adoção seja feita de forma responsável, é necessário que o interessado tenha mais de 18 anos e que leve uma cópia da carteira de identidade, do CPF e de um comprovante de residência com o nome do tutor.
Na Capital, ocorrerá na Praia da Guarderia, das 9h às 13h, e será a primeira feira em ambiente de praia. Segundo a Prefeitura de Vitória, a feira de adoção é uma realização de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semmam) e o Pet Center Fumaral.
Todos os animaizinhos disponíveis para adoção foram retirados de situação de maus-tratos e são acolhidos pelo Programa Pata Vix, da Prefeitura de Vitória, onde foram tratados, vermifugados e vacinados.
Segundo a prefeitura, todos os bichinhos que já estão na idade adulta foram castrados pelo Programa Vitória da Castração Animal e que os filhotes, que ainda não possuem idade para realizar a cirurgia, terão o procedimento gratuito garantido.
"Nosso principal objetivo é proporcionar uma adoção responsável de animais resgatados de situações de maus-tratos e abandono, em parceria com entidades de relevância na promoção, defesa e bem-estar animal"
Tarcísio Föeger - Secretário de Meio Ambiente de Vitória
A gerente de Bem-Estar Animal, Katiúscia Rodrigues Oliveira, ressalta que o mais importante é a pessoa avaliar se de fato ela quer adotar um pet, não agindo por impulso.
"O interessado deve, de fato, avaliar se tem as condições ideais para manter esse animal, manter essa vida dali em diante. Entender que ele está assumindo uma responsabilidade e compromisso com esse novo ente familiar"
Katiúscia Rodrigues Oliveira - Gerente de Bem-Estar Animal de Vitória
Durante o evento realizado em Vitória, quem já possuir algum pet que não se vacinou contra a Raiva, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará disponibilizando a vacina antirrábica.
Além da vacinação, a Guarda Responsável de Animais Domésticos irá fazer uma abordagem educativa e fornecedores do mercado pet irão apresentar seus produtos, distribuindo brindes, amostras e realizando sorteios. Quem apenas quiser dicas de comportamento canino ou ouvir música boa, o adestrador Djalma e a uma banda de chorinho, com Vinícius Herkenhof, estarão no evento

Feira de adoção na Serra

No município da Serra, o evento de adoção acontecerá no Shopping Mestre Álvaro, das 13h às 17h, e terá 11 cãozinhos em busca de uma família. As feiras, promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente da Serra (Semma), acontecem desde fevereiro de 2022 e já deram um novo lar para 127 animais, entre cães e gatos.
As feiras fazem parte do Programa Animais Recolhidos, Cuidados e Acolhidos (ARCA), da Prefeitura da Serra, que até o momento já atendeu cerca de 2.900 animais, desde a sua criação, em janeiro de 2022.
"O programa é uma importante ferramenta para o desenvolvimento das políticas públicas de bem-estar animal em nosso município, recolhendo e dando atendimento médico veterinário a animais que estavam em grave sofrimento nas nossas ruas. E a Feira de Adoção, uma excelente oportunidade de fazer o bem e receber em dobro"
Milagros Avila Guerra Campos - Diretora do Departamento de Bem-Estar Animal da Serra

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