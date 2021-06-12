Vitória anuncia vacinação 14 minutos antes do agendamento e recebe queixas

Convocação para vacinação publicada no site às 9h16 Crédito: PMV

Eram 9h16 quando a Prefeitura de Vitória divulgou em seu site que abriria vagas para a vacinação contra a Covid-19 de um novo grupo. Desta vez seriam alcançadas as pessoas com idade a partir dos 45 anos. O que chamou a atenção e motivou muita reclamação nas redes sociais foi a divulgação ter sido feita 14 minutos antes de ser iniciado o agendamento on-line.

“Neste sábado (12), a partir das 9h30, pessoas com 45 anos ou mais poderão agendar a primeira dose da vacina. Serão disponibilizadas 4 mil vagas por meio do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. A vacinação acontece ainda neste sábado (12), segunda (14) e terça-feira (15) no Manaain Vitória e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João”, informava o site da cidade.

Nas redes sociais, a reclamação foi grande. “Nossa gente, você tem que avisar antes… postaram literalmente NA HORA… que isso??” questionou @mcarolstelzer. “Um absurdo avisarem em cima da hora”, destacou @denisevarejão

Em nota enviada para a TV Gazeta, a Secretaria de Saúde de Vitória informou que ampliou a faixa etária para a vacinação contra a Covid-19, com 4 mil doses para moradores com mais de 45 anos, com vacinas remanescentes do agendamento destinado ao grupo de 50 anos ou mais.

Ocorre, segundo a Prefeitura, que como as doses já estavam disponíveis a quase 24 horas, precisavam ser utilizadas com urgência, para que não fossem perdidas. E, por este motivo, foi convocado o agendamento extraordinário.