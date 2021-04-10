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Covid-19

Vitória abre vagas para a segunda dose da vacina às 14h deste sábado

No agendamento, serão disponibilizadas 3.400 vagas para idosos com 75 anos ou mais e profissionais da saúde que receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 12:52

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

10 abr 2021 às 12:52
Agendamento pode ser feito no site ou no aplicativo Vitória On-Line Crédito: Isaac Ribeiro
Os idosos com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde de Vitória que receberam a primeira dose da Coronavac, vacina contra a Covid-19, poderão agendar a segunda aplicação a partir das 14h deste sábado (10).
De acordo com informações da Secretaria de Saúde da Capital, serão disponibilizadas 3.400 vagas, sendo 2.400 para os idosos e 1.000 para os trabalhadores da saúde. A vacinação acontece terça-feira (13), sexta-feira (16) e sábado (17) nas unidades de saúde de Maruípe, Vitória, Conquista, Praia do Suá e Andorinhas e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.
Para fazer o agendamento on-line basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou o aplicativo Vitória On-line. No momento da vacinação, o público-alvo deve apresentar documento com foto e comprovante da primeira dose. Os idosos ou restritos ao leito estão sendo vacinados em casa e não é necessário fazer o agendamento on-line.

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