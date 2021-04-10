Vitória abre vagas para a segunda dose da vacina às 14h deste sábado

Os idosos com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde de Vitória que receberam a primeira dose da Coronavac, vacina contra a Covid-19, poderão agendar a segunda aplicação a partir das 14h deste sábado (10).

De acordo com informações da Secretaria de Saúde da Capital, serão disponibilizadas 3.400 vagas, sendo 2.400 para os idosos e 1.000 para os trabalhadores da saúde. A vacinação acontece terça-feira (13), sexta-feira (16) e sábado (17) nas unidades de saúde de Maruípe, Vitória, Conquista, Praia do Suá e Andorinhas e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.