Vitória abre novo agendamento para vacinas contra a Covid-19

O novo agendamento é para as pessoas que já tomaram a primeira dose da Coronavac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O município de Vitória abre nesta quinta-feira (15), às 16h30, novo agendamento on-line para a segunda dose nas pessoas com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira aplicação da vacina Coronavac até o dia 25 de março.

Serão disponibilizadas 2.600 doses, das quais 2.350 para os idosos e 250 para os profissionais da saúde.

A vacinação acontece neste sábado (17) nas unidades de saúde Maruípe, Vitória (Parque Moscoso), Jardim Camburi, Conquista, Andorinhas e Ilha de Santa Maria.

Para fazer o agendamento on-line basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. Na hora da vacinação, é preciso apresentar um documento com foto e comprovante da primeira dose.