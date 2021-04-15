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Segunda dose

Vitória abre novo agendamento para vacinas contra a Covid-19

Marcação será realizada a partir das 16h30 desta quinta-feira (15) e é destinada a idosos com mais de 70 anos e trabalhadores da saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2021 às 16:18

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 16:18

GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
O novo agendamento é para as pessoas que já tomaram a primeira dose da Coronavac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
O município de Vitória abre nesta quinta-feira (15), às 16h30, novo agendamento on-line para a segunda dose nas pessoas com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira aplicação da vacina Coronavac até o dia 25 de março.
Serão disponibilizadas 2.600 doses, das quais 2.350 para os idosos e 250 para os profissionais da saúde. 
A vacinação acontece neste sábado (17) nas unidades de saúde Maruípe, Vitória (Parque Moscoso), Jardim Camburi, Conquista, Andorinhas e Ilha de Santa Maria.
Para fazer o agendamento on-line basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. Na hora da vacinação, é preciso apresentar um documento com foto e comprovante da primeira dose. 
Os idosos ou restritos ao leito estão sendo vacinados em casa e não é necessário fazer o agendamento on-line.

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