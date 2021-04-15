Vitória abre novo agendamento para vacinas contra a Covid-19

O município de Vitória abre nesta quinta-feira (15), às 16h30, novo agendamento on-line para a segunda dose nas pessoas com 70 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira aplicação da vacina Coronavac até o dia 25 de março.
Serão disponibilizadas 2.600 doses, das quais 2.350 para os idosos e 250 para os profissionais da saúde.
A vacinação acontece neste sábado (17) nas unidades de saúde Maruípe, Vitória (Parque Moscoso), Jardim Camburi, Conquista, Andorinhas e Ilha de Santa Maria.
Para fazer o agendamento on-line basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. Na hora da vacinação, é preciso apresentar um documento com foto e comprovante da primeira dose.
Os idosos ou restritos ao leito estão sendo vacinados em casa e não é necessário fazer o agendamento on-line.