Vitória abre mais de 4 mil vagas para 2ª dose contra a Covid nesta segunda (30)

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre, nesta segunda-feira (30), vagas para aplicação da segunda dose contra o vírus da Covid-19. Os imunizantes disponíveis são AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer.
ASTRAZENECA
A partir das 12 horas desta segunda (30), será possível agendar a segunda dose do imunizante AstraZeneca, para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina até o dia 24 de junho.
Serão disponibilizadas 200 vagas através do link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
A aplicação da vacina será nesta terça-feira (31) na Unidade de Saúde da Praia do Suá.
CORONAVAC
Doses da vacina CoronaVac serão disponibilizadas para as pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais. O agendamento será às 12h desta segunda-feira (30) por meio site da Prefeitura de Vitória ou pelo app Vitória Online.
Estarão disponíveis 1.000 doses da CoronaVac. A aplicação ocorre nesta quarta-feira (01) no Maanaim Vitória.
PFIZER
Nesta segunda-feira (30), a partir das 12h, serão disponibilizadas novas vagas para aplicação da segunda dose da vacina Pfizer, para as pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante até o dia 23 de junho.
Ao todo, estarão disponíveis 3.700 vagas através do site da Prefeitura de Vitória ou pelo app Vitória Online.
A vacinação será nesta terça-feira (31) no Maanaim Vitória e Igreja Batista, em Jardim da Penha, e quarta-feira (01) no Ginásio UniSales e Igreja Batista, em Jardim da Penha.