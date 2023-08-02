Vídeo mostra Kombi sendo consumida pelo fogo no Centro de Cachoeiro

Uma Volkswagen Kombi ficou totalmente destruída após se consumida pelo fogo na noite da última terça-feira (1º), na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a via foi fechada para o combate às chamas. Ninguém ficou ferido.
Segundo a Guarda Municipal, o local foi isolado para evitar que veículos ou pessoas se arriscassem passando perto do local até a chegada dos Bombeiros.
O dono da Volkswagen Kombi contou que o fogo começou naturalmente e que todos os documentos que se encontravam dentro do veículo foram queimados. Com a chegada do Corpo de Bombeiros, as chamas foram contidas pela equipe e o proprietário ficou de acionar um guincho para retirar o carro do local para normalização do trânsito.