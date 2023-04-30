Vídeo mostra esgoto sendo lançado de novo no mar na Praia do Morro

A Gazeta mostra a água escura sendo lançada no mar. Mais uma vez a cena se repete: após chover, esgoto é lançado na Praia do Morro, em Guarapari , uma das mais movimentadas e que mais recebe turistas na cidade. Na manhã deste domingo (30), um vídeo registrado por um leitor demostra a água escura sendo lançada no mar.

Em janeiro, o problema chegou a ser tema de reportagens , devido ao lançamento de esgoto na mesma área também depois de chover. O advogado Victor Sales Marcial fez o registro do esgoto lançado ao mar por volta das 8h deste domingo (30), entre os quiosques 9 e 10. Por volta das 11 horas, quando a chuva parou, o lançamento chegou a ser interrompido, e várias pessoas estavam na praia. Mas depois do meio-dia voltou a chover, e a água escura tornou a ser lançada com intensidade, como mostra o vídeo acima.

Ele conta que mora em Vitoria, mas a família tem apartamento na Praia do Morro. Sempre que chove ele diz que o problema se repete. E acrescentou que a placa de balneabilidade próxima aponta que o mar está próprio para banho.

Morador flagra lançamento de esgoto na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Victor Marcial

“A cor da praia muda e sobe o cheiro forte de esgoto. O sentimento é de indignação em ver esgoto sendo jogado no mar. Vendo isso acontecer, dá receio de entrar no mar”, conta.

A Prefeitura de Guarapari informou, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), que o vazamento com essa característica é muito comum ocorrer após chuva intensa, mas a Semag vai monitorar para verificar se não há ligação cladestina ligada na rede pluvial, e se necessário a Cesan será acionada. Quanto à balneabilidade, todas as praias do município estão próprias para banho.

Já a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) respondeu, por nota, que o caso se trata de uma língua negra tem origem na drenagem pluvial, que é de competência da administração municipal. "Esse evento é reincidente e para corrigi-lo é preciso uma intervenção mais efetiva da Prefeitura de Guarapari, que tem o poder de fiscalizar e multar os imóveis, evitando que lançamentos irregulares voltem acontecer. A Praia do Morro conta com serviços de coleta e tratamento de esgoto da Cesan", informou.