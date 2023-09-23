Vídeo mostra como é um submarino da Marinha do Brasil por dentro

Sob o comando de Carlos Augusto de Lima, de 44 anos, o submarino saiu da base de submarinos em Niterói (RJ) no dia 15 de setembro e chegou a Vitória no dia 21. Após ser reabastecido, o navio voltará ao Estado do Rio. Com 62 metros de comprimento, 12 de altura e seis de calado (distância entre o ponto mais baixo do navio até a superfície de água), o Tikuna pode chegar a 200 metros de profundidade e atingir velocidade superior a 20 km/h.