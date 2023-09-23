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Imagens inéditas

Vídeo mostra como é um submarino da Marinha do Brasil por dentro

Com 62 metros de comprimento e 12 de altura, o Tikuna - S34, parado no Porto de Vitória, pode chegar a 200 metros de profundidade e atingir velocidade superior a 20 km/h
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 set 2023 às 08:30

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 08:30

O submarino Tikuna - S34, da Marinha do Brasil, parou no Porto de Vitória, após uma operação de treinamento em alto-mar, para o reabastecimento de óleo e suprimentos. A movimentação da embarcação nos mares da Capital chamou atenção, afinal, como é o interior de uma estrutura como essa? A reportagem de A Gazeta teve acesso e mostra no vídeo acima os detalhes e curiosidades desse navio de guerra que atua na proteção da costa brasileira. 
Sob o comando de Carlos Augusto de Lima, de 44 anos, o submarino saiu da base de submarinos em Niterói (RJ) no dia 15 de setembro e chegou a Vitória no dia 21. Após ser reabastecido, o navio voltará ao Estado do Rio. Com 62 metros de comprimento, 12 de altura e seis de calado (distância entre o ponto mais baixo do navio até a superfície de água), o Tikuna pode chegar a 200 metros de profundidade e atingir velocidade superior a 20 km/h. 
A estrutura conta com 44 camas, dois banheiros, refeitório, cozinha, além dos espaços para os torpedos, sistema de combate integrado, compartimento de manobras e casa de máquinas. Totalmente abastecido, o submarino tem capacidade para ficar até 30 dias no mar. 
Na galeria de fotos abaixo também é possível conhecer um pouco mais da embarcação. Confira:

Comandante Carlos mostra o interior do submarino Tikuna - S34, da Marinha do Brasil

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