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Acidente impressionante

Vídeo mostra carro subindo morro momentos antes de invadir casa em Cachoeiro

Nas imagens, é possível ver o veículo subindo um morro do bairro Amaral um pouco antes de atingir a residência e quebrar o muro da casa ao lado
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

08 jun 2024 às 14:08

Publicado em 08 de Junho de 2024 às 14:08

Imagens de monitoramento mostram momentos antes do acidente em que um carro invadiu uma casa em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última sexta-feira (7). No vídeo, é possível ver o veículo subindo um morro do bairro Amaral, um pouco antes de atingir a residência e quebrar o muro da casa ao lado.
Moradores que viram o carro subindo o mesmo morro relatam que o motorista estava em alta velocidade. “Não dava para ele subir do jeito que ele subiu. Ele passou aqui parecia um avião”, relatou o aposentado Antônio Alves dos Santos, em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.
O condutor relatou aos militares que perdeu o freio e caiu na ribanceira, batendo na casa. Enquanto acionava o socorro, o condutor, que estava consciente no local, conseguiu sair do veículo. O motorista, de 49 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro.
De acordo com a Polícia Militar, uma residência teve o muro, telhas e fogão danificados, enquanto a outra casa teve o muro externo danificado. Ninguém ficou ferido nas residências.
Vídeo mostra carro subindo morro momentos antes de invadir casa em Cachoeiro
Acidente foi registrado na tarde dessa sexta-feira (7), no bairro Amaral Crédito: Tv Gazeta Sul/PM

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Moradores relatam susto

Uma das casas atingidas é da mãe do morador Keddy de Jesus. Ele mora na residência de cima e estava em casa na hora do acidente. "Me deparei com o condutor dentro do veículo, com reações, lúcido, pequenos hematomas e eu o resgatei, o retirei do veículo e com o auxílio de outro vizinho que chegou em seguida. Um grande susto", relatou.
Por volta de 12h deste sábado (8), o veículo ainda estava preso na área de serviço de uma das casas. De acordo com a Polícia Militar, a remoção do veículo ficou a cargo dos envolvidos no fato, de maneira particular.
Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que esteve no local e constatou que o acidente não abalou a estrutura do imóvel.

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