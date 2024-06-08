Vídeo mostra carro subindo morro momentos antes de invadir casa em Cachoeiro

Imagens de monitoramento mostram momentos antes do acidente em que um carro invadiu uma casa em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde da última sexta-feira (7). No vídeo, é possível ver o veículo subindo um morro do bairro Amaral, um pouco antes de atingir a residência e quebrar o muro da casa ao lado.

Moradores que viram o carro subindo o mesmo morro relatam que o motorista estava em alta velocidade. “Não dava para ele subir do jeito que ele subiu. Ele passou aqui parecia um avião”, relatou o aposentado Antônio Alves dos Santos, em entrevista à repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.

O condutor relatou aos militares que perdeu o freio e caiu na ribanceira, batendo na casa. Enquanto acionava o socorro, o condutor, que estava consciente no local, conseguiu sair do veículo. O motorista, de 49 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro.

De acordo com a Polícia Militar, uma residência teve o muro, telhas e fogão danificados, enquanto a outra casa teve o muro externo danificado. Ninguém ficou ferido nas residências.

Acidente foi registrado na tarde dessa sexta-feira (7), no bairro Amaral Crédito: Tv Gazeta Sul/PM

Moradores relatam susto

Uma das casas atingidas é da mãe do morador Keddy de Jesus. Ele mora na residência de cima e estava em casa na hora do acidente. "Me deparei com o condutor dentro do veículo, com reações, lúcido, pequenos hematomas e eu o resgatei, o retirei do veículo e com o auxílio de outro vizinho que chegou em seguida. Um grande susto", relatou.

Por volta de 12h deste sábado (8), o veículo ainda estava preso na área de serviço de uma das casas. De acordo com a Polícia Militar, a remoção do veículo ficou a cargo dos envolvidos no fato, de maneira particular.